AK Parti'nin Bursa adayı Başkan Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının mevcut Başkan Alinur Aktaş, olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 31 Mart seçimlerinde yola devam edecekleri 14 Büyükşehir ve 26 İl Belediyesi'nin başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde tüm parti teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, yerel yönetimlerde yeni döneme dair mesajlar veren Erdoğan, hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar hep milletin aklını çelme değil, gönlüne girmenin peşinde olduklarının altını çizen Erdoğan, "Bugüne kadar hep kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimlerin sandıkta değil, milletin gönlünde kazanılacağını söyledik. Gönül belediyeciliğimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda partililerin yoğun tezahüratları arasında 14 Büyükşehir ve 26 İl Belediyesi'nin başkan adaylarını açıkladı. Bursa'da yola mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, Başkan Aktaş, İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa milletvekillerini sahneye davet etti. Partililerin alkışlarıarasında sahneye gelen Bursa ekibiyle bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, demokrasi ve kalkınma yolundaki 15'inci imtihanından da inşallah zaferle çıkacaktır" diyerek, töreni sonlandırdı.