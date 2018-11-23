AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak İsmi Geçen Mehmet Müezzinoğlu Kimdir? Nerelidir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 28 ilin adayı belli oldu. AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Müezzinoğlu oldu. Peki, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Müezzinoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?

Mehmet Müezzinoğlu, 9 Ocak 1955 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin Kozlukebir köyünde dünyaya geldi. Müezzinoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını Rumeli'de geçirdi. 1970 yılında İstanbul'a gelen Müezzinoğlu, lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1982'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmasının ardından Batı Trakya'ya döndü. 1983 yılında tekrar Türkiye'ye döndü.

SİYASETE 1992 YILINDA REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLADI

1983-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesinde iç hastalıkları uzmanlığını tamamlayan Müezzinoğlu, 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Müezinoğlu, siyaset hayatına 1992 yılında Refah Partisi'nde başladı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

TÜRKİYE'NİN 57. SAĞLIK BAKANI OLDU

2002 - 2007 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanıgörevini yürüttü. 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul, 2011 Genel Seçimlerinde Edirne'den milletvekili seçilen Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. Sağlık Bakanı oldu. 2014 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından tekrar Sağlık Bakanlığı görevine atandı. 2015 seçimlerinde ise 25. dönem Bursa milletvekili seçildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEYE İMZA ATTI

Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık üç yıllık sağlık bakanlığı döneminde de birçok önemli projeye imza attı. Kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen şehir hastanelerinin temeli bu dönemde atıldı.

HAREKETLİ YAŞAM PROJELERİNE ÖNEM VERDİ

Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık görevi boyunca hareketli yaşam projelerine de önem verdi. Hareketli yaşamı teşvik, obezite ile mücadelede farkındalık yaratmak için Türkiye'nin hemen hemen her ilinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 1 milyon bisiklet dağıtımı çerçevesinde birçok etkinliğe katılarak pedal çevirdi.

EVLİ ve İKİ ÇOCUK BABASIDIR

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin üyesi olan Mehmet Müezzinoğlu, orta düzeyde Yunanca ve İngilizce biliyor. Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.