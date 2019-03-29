AK Parti'nin Çekmeköy Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, biz, ırkçı olmayacağız. Biz, milliyetsever olacağız. Biz vatansever olacağız ve bu oyunu hep birlikte bozacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadesini kullandı.Bunun hazmedilemediğini aktaran Erdoğan, "Bunun için Kandil'e, Kandil'in desteklediği HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, biz, ırkçı olmayacağız. Biz, milliyetsever olacağız. Biz vatansever olacağız ve bu oyunu hep birlikte bozacağız." diye konuştu."Bizi biz yapan değerleri bir kenara koymayalım. Bizim dinimiz İslam. İslam asla ayrılığa müsaade etmiyor." diyen Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye oy vermeyeceğiz." şeklindeki söylemini hatırlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Doğu Anadolu Bölgemiz var, bizim Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu Bölgemiz var, Ege'miz var, Marmara'mız var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Bay Sezai, zaten Kürt değil kendisi, ne idüğü belirsiz birisi, sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde var. Al seninle beraber bütün o sevicilerini, beraber oraya defolun gidin. Olay bu kadar basit ve bunlar terör sevici. Şimdi HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, 'Siz bunlarla mı beraber olacaksınız?' Öbürü ne diyor? 'Heykelini dikeceğiz.' diyor. Kafaya bak, heykel dikecekmiş. Kimin? Bölücü terör örgütünün başı. Onu da bir tarafa bırakıyoruz, öbürü ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, HPG'ye dayadık diyor bu kadın. Ben de Çekmeköy'den sesleniyorum, 'Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Biz buyuz. Bizde ayrım yok. Onun için biz ne diyoruz? 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan/Sana selam getirdim Uubatlı Hasan'dan/Elde sensin, dilde sensin/Gönüldesin baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıda' diyor. 1 Temmuz geçti. Neredesiniz? Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.""Şehirlerimizin yönetimi konusunda müsterih olun"Bütün bunlara karşı pazar günü yapılacak seçimin "bir beka meselesi" olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir beka meselesi olduğu için de ben sizleri şu kalan 24 saatte yoğun bir çalışmaya davet ediyorum." dedi.Gençlere seslenen Erdoğan, son 24 saatin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çekmeköy'ün pazar günü sandıklardan en iyi sonuçları alacağına inandığını aktaran Erdoğan, "Büyükşehir'de Binali Yıldırım, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi farklı bir şekilde hayata geçireceğiz. Sandıkta sadece belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacağınız, aynı zamanda kendinizin ve evlatlarınızın geleceğini de belirleyeceğinizi unutmayın. Hep birlikte bu seçimlerde Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım. Mesele şu parti, bu parti meselesi değil, mesele Türkiye meselesidir. Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesidir. Bunun için beka seçimi diyoruz. Onlar belediye hizmetleri konusunda AK Parti'nin birikiminin ve yetkinliğinin yanına bile yaklaşamaz. Şehirlerimizin yönetimi konusunda müsterih olun. Pazar günü sandıkta asıl ülkemizin geleceği için doğru bir istikamet belirleyelim. Bütün vatandaşlarımdan pazar günü mutlaka sandığa gitmelerini bekliyorum. Gitmeyenleri muhakkak alın ve götürün."Erdoğan, konuşmasının sonunda kadınlara kenevir torba içinde çay hediye etti.Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.