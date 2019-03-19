AK Parti'nin Çivril Mitingine Bakan Soylu da Katılacak

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AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla perşembe günü Çivril'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Mart Perşembe günü kentte olacağını belirtti.İlçelerde yapacakları mitingle vatandaşlarla buluşmanın coşkusu ve mutluluğunu yaşayacaklarını bildiren Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Terörle mücadeledeki sarsılmaz cesaret ve kararlılığıyla gurur kaynağımız olan, koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 21 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Çivril'de Cumhuriyet Meydanında gerçekleştireceğimiz mitingde vatandaşlarımız ile bir araya gelecektir. Ziyaret programları kapsamında yerelde hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah ilimiz ve Çivril için güzel bir miting programı olacak."