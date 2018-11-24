AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Oldu

AK Parti'nin Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan adayı, kayyum olarak görevi yürüten Cumali Atilla oldu. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde 40 ilin belediye başkan adayını tanıttı. Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayını kayyum olarak göreve devam eden Cumali Atilla olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Atilla'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından salonda alkış tufanı koptu.
Cumali Atilla, 1 Kasım 2016 tarihinde Ankara
'nın Etimesgut
Kaymakamlığı görevinden kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanmıştı. - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Diyarbakır
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:11