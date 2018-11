AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atilla'ya coşkulu karşılama

30 Kasım 2018 Cuma 14:10



AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atilla'ya coşkulu karşılamaDiyarbakırlılar, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla'yı havaalanı apronunda karşıladıBinlerce kişinin katılımı ile "En büyük başkan bizim başkan" sloganları ile otobüse binen Atilla, yüzlerce araçlık konvoyla il başkanlığına hareket ettiAtilla, il başkanlığı önünde kurulan platformda, toplanan kalabalığa hitap ettiAtilla: "Bugün bizim iççin Diyarbakır'da yeni bir tarihin başlangıcıdır, Allah hayırlı ve uğurlu eylesin""Biz bu şehre geldiğimizde şunu söylemiştik, biz bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz""Ne yazık ki Diyarbakır'ımız 17 yıl, tam 17 yıl sadece ideolojik belediyecilik yapan bir zihniyetin yönetiminde idare edildi""Bugün sizinle bu mübarek günde kutlu bir yürüyüşe çıkıyoruz"DİYARBAKIR - AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, kente geldi. Diyarbakırlıların havalimanı apronunda karşıladığı Atilla, yüzlerce araçlık konvoyla il başkanlığına geçip, burada binlerce kişiye hitap etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , geçtiğimiz günlerde partisinin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının şu an kayyum olarak bu görev devam ettiren Cumali Atilla olduğunu açıklamasının ardından, vatandaşlar başkan adayının kente gelmelerini bekledi. Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Cumali Atilla'yı, havalimanı apronunda yüzlerce vatandaş karşıladı. Kızı ve eşi ile selamlaştıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları ve davul-zurna eşliğinde seçim çalışmalarını yürüteceği otobüse bindi. Buradan yüzlerce araçlık konvoyla hareket eden Atilla, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce vatandaşı selamladıktan sonra bir konuşma gerçekleştirdi."Bu kutlu yürüyüşte olmaktan şeref duyuyorum"Diyarbakırlılar ile birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Atilla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın takdiri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu ve bu kutlu yürüyüşte olmaktan şeref duyduğunu söyledi. Bugün kendileri için Diyarbakır'da yeni bir tarihin başlangıcı olduğunu kaydeden Atilla, "Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Bismillah diyerek Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde sizlerle birlikte bu kutlu yürüyüşe bugün başlıyoruz, Allah bizi mahcup eylemesin. 2 yıldır sizlere hizmet etmekten her zaman onur duydum ve mutlu oldum. Birlikte çalışıyoruz, sizlere en güzel hizmetleri sunmak için bilgimi, tecrübelerimi, mesaimi, gecemi gündüzüme katarak sizler için Diyarbakır'a yakışır en güzel hizmetleri sunma gayretinde olduk. Bütün işlerimizde insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle programladık. Halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile çalıştık. Bütün işlerimizde Diyarbakır'ımızın mutluluğu için çalıştık. Programlarımızı sizlerin sesine kulak vererek gerçekleştirdik. Çünkü biz bu şehre geldiğimizde şunu söylemiştik, biz bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz. Biz herkesin sesine kulak vereceğimizi söylemiştik. Sizin isteklerinizi önemseyerek işlerimizi ona göre planladık. Allah'a çok şükür güzel işler çıkardık. Sizlerin duasını alarak daha güzel işler çıkaracağız" dedi."Diyarbakır her yönüyle bu toprakların başat şehridir"Diyarbakır'a geldikleri gün her şeyin çok güzel olacağını söylediklerini ifade eden Atilla, şöyle devam etti: "Herkesin endişeyle, korkuyla, panik içerisinde şaşkın bir haldeyken biz her şey çok güzel olacak demiştik. Bizler bu şehir için ne yapsak azdır, biz biliyoruz ki bu kadim şehir kültürü ile değerleri ile misyonu ile bu toprakların başat şehridir. Diyarbakır ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir, kendisinden söz ettiren bir şehirdir, o yüzden biz bu şehre ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Ülkemiz AK Parti belediyeciliği ile belediyeciliği gördü. Ama ne yazık ki Diyarbakır'ımız 17 yıl, tam 17 yıl sadece ideolojik belediyecilik yapan bir zihniyetin yönetiminde idare edildi. Allaha şükürler olsun ki son iki yıldır bizler de ekibimiz ile birlikte Diyarbakır'ımız da AK parti Belediyeciliği anlayışında çalıştık ve hizmetlerimizin en güzelini en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün sizinle bu mübarek günde kutlu bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat. Diyarbakır'ımız için gerçekten güzel şeyler yapabileceğiz. Yaptıklarımız yapabileceklerimizin teminatıdır. Bu şehrin misyonunu bilmeyen, sahip olduğu potansiyeli anlamayanlar ve anlamak istemeyenler bu şehrin önüne hep set koydular. Biz bu şehrin gelişmesinin önüne set koyanlara göğsümüzdeki imanla surlarımızdaki dik duruşla onlarla mücadele edeceğiz ve Diyarbakır için en güzel şeyleri yapacağız.""Kapı kapı dolaşacağız"31 Mart'ta Diyarbakırlı hemşehrilerinin onayını almak için kapı kapı dolaşacaklarını aktaran Atilla, şu ifadeleri kullandı: "Halkımıza yaptıklarımızı, projelerimizi anlatacağız. Vatandaşlarımızın onayını alacağız inşallah. Bugün bu mübarek günde, mübarek şehirde hemşehrilerim ile birlikte Diyarbakır'ımızın gelişmesi, kalkınmasa ve büyümesi için birlikte bir yola çıktık, kutlu yürüyüşe çıktık, sefer bizden zafer Allah'tandır. Biz kazanınca Diyarbakır kazanacak, hemşehrilerimiz kazanacak. İnşallah hep birlikte güçlü bir Diyarbakır için gelişen kalkınan Diyarbakır için el ele vererek kazanacağız. İnançlıyım, sizin bu coşkunuzu gördükçe çok duygulandım, heyecanlandım, mutlu oldum, ümitlendim, Allah yolumuzu açık etsin."Konuşmaların ardından AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile parti teşkilatını sahneye alan Atilla, birlik mesajı verdi.