AK Parti'nin Ereğli Mitingi

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim bu topraklarda hüküm sürmemizi kıskananlar var. Bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmamızı hazmedemeyenler var. Dünyanın öbür ucundan ülkemize tehditler savuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara kol kanat germesinden, masum yüreklerin gür sesi olmasından rahatsız olanlar var. Dolayısıyla bizim sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki eski Terminal Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Ereğlililerin huzuruna çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Karadeniz Ereğli'nin emeğin ve alın terinin şehri, üretimin merkezi olduğunu dile getiren Varank, "Sizler çalışmanın, üretmenin, ekmeğimizi büyütme mücadelesinin kıymetini çok iyi bilirsiniz. Bizler işte 17 yıldır sizler daha çok üretin, daha çok kazanın diye bu şehrin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.Attıkları her adımda, Ereğli'nin, Zonguldak'ın gücüne güç katmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, yatırım, üretim ve Ar-Ge desteklerinin kentin çehresini değiştirdiğini aktardı.Yatırım teşvikleriyle 14 bin kişiye yeni iş imkanı oluşturdukları bilgisini veren Varank, şöyle devam etti:"Tabii bununla yetinmiyoruz. Aralık 2020'ye kadar, işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın SGK primleri ve vergilerinin yanı sıra 3 ay boyunca maaşını da devletimiz ödeyecek. Asgari ücret desteğimiz, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz aynen sürecek. Bütün bu teşvikleri ve destekleri daha çok Ereğlili kardeşim iş sahibi olsun diye veriyoruz. Konu iş olduğunda, konu istihdam olduğunda, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, etmeye de devam edecek."Üretmek isteyen herkesin üretebilmesini istediklerini belirten Varank, Zonguldak'ta iki binin üzerinde kişinin KOBİ ve KOSGEB desteğinden faydalandığını, bu sayede işlerini büyüttüklerini kaydetti."Zonguldak, milli gelirini 16 yılda tam 8 kat arttı"Kentin girişimcilik ruhunu da atağa kaldırdıklarını, sundukları girişimcilik eğitimlerinden 10 bin vatandaşın faydalandığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Verdiğimiz tüm bu destekler, refah artışı olarak ilçemize, şehrimize döndü. Zonguldak, milli gelirini 16 yılda tam 8 kat arttı. Değerli kardeşlerim, sizler için yapacak çok işimiz, büyük hayallerimiz var. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında hep sapasağlam durdunuz. Karadeniz Ereğli vefa şehridir. Burası vefalı insanların, kendi ikbalini değil memleketin ikbalini düşünenlerin şehridir. Karadeniz Ereğli 31 Mart'ta sadece kendisi için sandığa gitmeyecek. Ülkesi için, milleti için de sandığa gidecek. İşte görüyorsunuz, bizim bu topraklarda hüküm sürmemizi kıskananlar var. Bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmamızı hazmedemeyenler var. Dünyanın öbür ucundan ülkemize tehditler savuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara kol kanat germesinden, masum yüreklerin gür sesi olmasından rahatsız olanlar var. Dolayısıyla bizim sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Biz Karadeniz Ereğli'nin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Bu şehrin rengi belli. Bu şehir AK Parti'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana. Biz Karadeniz Ereğli'de 31 Mart'ta AK Parti mührünü bir kez daha güçlü bir şekilde vuracağız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin."Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin elektrik şebeke ve enerji nakil hattı ihalesinin 27 Mart'ta yapılacağını ifade eden Varank, bu sayede OSB'de 2 bin kişilik istihdam yaratılacağını sözlerine ekledi.Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan da "31 Mart'ta vereceğiniz her bir oy, tek bir oy ülkenin geleceğiyle ilgili karara önemli katkı yapacaktır." dedi.