AK Parti'nin Erzincan Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz." dedi.Erdoğan, partisinin Erzincan İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, önümüzdeki dönemde, Erzincan'ı ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını, AK Parti adına hizmete talip olan belediye başkanlarının ve kendilerinin hep birlikte Erzincan'ı şaha kaldıracaklarını söyledi.Bugün Türkiye'de iki ittifakın karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, birincisinin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, ikincisinin ise terör örgütlerinin desteğiyle kirli ilişkilerin gizli pazarlıkların gölgesinde kurulan "zillet ittifakı" olduğunu ifade etti."15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy Belediyesine kaçıp giden Bay Kemal unutulmaz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zillet ittifakında yer alan CHP'ye, adı İYİ, kendi karışık partiye, kurucularının kemiklerini sızlatan particiğe, bölücü örgütün güdümündeki partiye sorduğunuzda her şeyi inkar ederler. Erzincanlılar, 'Yalanın dibi deliktir.' der. Biliyor musunuz? Bunların da yalanlarının dipleri delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar. İşte Bay Kemal, akşam yalan, sabah iftira, mahkemeler... Şu an itibarıyla 2,5 milyon lira kazandım. Neden? Yalandan. İnşallah parayı tahsil ettiğim anda, ben de bu parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfına.""Zillet ittifakına destek için sürekli çağrıda bulunmuyor mu?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün elemanlarını göndererek "zillet ittifakı"na destek aradığını, belediye başkan adayı belirlediğini, belediye meclis üyesi tayin ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Biliyoruz ki bu sözümüzü de inkar edecekler. Peki o zaman Erzincan'dan soruyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki niçin aday göstermedi? Öyle mi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu? Kandil'den konuşuyor. Bölücü örgüt, Adana ve Mersin'de zillet ittifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel elemanlar göndermedi mi? Halen partinin başındaki, gerek cezaevindeki eş başkanlar, zillet ittifakına destek için sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyelikleri ve belediye bürokrasisi için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu? Bölücü örgüt seçim günü sandıklara sızmak için zillet ittifakının seçim kurulu ve müşahit kontenjanlarını kullanmanın hazırlıkları içinde değil mi? Erzincanlılar, 'Hızana borçlu olma ya düğünde ister ya toyda.' der.Zillet ittifakının partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütleri ile iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir. Bugün inkarla yalanla riyayla günü kurtarabilirsiniz ama yarın önünüze hesap konduğunda kaçacak bir yeriniz olmaz.""Dört bir yandan saldırı altındayız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 26 yıl önce Erzincan'ın bir köyünde Başbağlar'da 33 vatandaşın teröristler tarafından alçakça şehit edildiğini hatırlatarak, "Peki kimdi bu teröristler? Bugün zillet ittifakına destek veren bölücü örgütün mensupları değil miydi? Biz bunu unutacak mıyız? Bunu bir kenara koyabilir miyiz?" diye konuştu.Bugün 27'nci yıl dönümü olan Hocalı katliamında ve Başbağlar katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, onlar için Fatiha okunmasını istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Başbağlar katliamı, dönemin yöneticilerinin basiretsizliği, Hocalı katliamı ise uluslararası toplumun katilleri ödüllendirme huyu yüzünden cezasız kalmıştır." dedi.Erdoğan, "Bu sabah DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.Bu milletin ne felaketler ne ihanetler ne saldırılar gördüğünü ama yine de vakarından taviz vermediğine işaret eden Erdoğan, "Son dönemde sınırlarımıza dayanan teröristlerden, halkımızın sofrasına dadanan ekonomik tetikçilere kadar dört bir yandan saldırı altındayız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Milli mücadelede pek çok sıkıntıya göğüs geren Erzincan'ın o dönemde yaşadığı çileyi bu toprakların hamuru ile yoğurulmuş bir aşık nasıl dile getiriyor biliyor musunuz? 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama. Göklere erişti figanım ahım, bu da gelir bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir hardır, bülbül har elinde ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır, bu da gelir bu da geçer ağlama.' Biz de diyoruz ki bu da gelecek bu da geçecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Türkiye inşallah 31 Mart için kurulan bu tezgahı da bozacak, bu ihanetin de üstesinden gelecektir. Bazıları 31 Mart'ı sadece belediye seçimi olarak görüyor olabilir ama emin olun ne terör örgütleri ne bölgemizle ilgili hesapları olanlar meseleye böyle bakmıyor. Zillet ittifakı da işte bu hesabın bir parçasıdır. Biz de bu gerçeği gördüğümüz için beka diyoruz, Rabiamıza sarılalım diyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, bölgemizin ve dünyanın yeniden yapılandığı bir dönemde ülkemizi zaafa düşürmek, zayıflatmak, tökezletmek ve adeta sırtından hançerlemek için yanıp tutuşanlara 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir." ifadesini kullandı.Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını, "Erzincan, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun, destan yazmaya hazır mısın, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi" diyor musun? Merkezde ve ilçelerde tüm belediye başkan adaylarımızı ve sandıkları size teslim ediyoruz ve Erzincan'ı da ilçelerini de belediye başkan adaylarımıza teslim ediyoruz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." sözleriyle tamamladı.NotlarMitingin yapıldığı alana, "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" ile üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının da bulunduğu "Kutlu yolun iki sadık yol arkadaşı can Erzincan'a hoş geldiniz." yazılı pankartlar asıldı.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığınca da "Sayın Cumhurbaşkanımız Erzincan'a hoş geldiniz." yazılı pankartın asıldığı görüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, alanı dolduranlara kenevirden yapılmış torbaların içinde "keyif çayı" dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Belediye Başkanı ve yeni dönemde AK Parti Belediye Başkan adayı olan Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci birer konuşma yaptı.Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, bir sürpriz hazırladıklarını belirtti ve Erdoğan için hazırlanan film gösterildi.Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.(Bitti)