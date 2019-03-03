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AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ve Erzurum halkının coşkusu ve büyük ilgisiyle karşılaşan AK Parti'nin Erzurum mitingi, samimiyet öyküsüdür." ifadesini kullandı.Öz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bir süre önce düzenlenen AK Parti'nin Erzurum mitingiyle ilgili olumsuz hava koşuluna rağmen mitinge akın eden Erzurum halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürek kapılarını ardına kadar açtığını belirtti.Erzurum mitinginin başlı başına bir coşku ve samimiyet öyküsü olarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Öz, şöyle devam etti:"Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ve Erzurum halkının coşkusu ve büyük ilgisiyle karşılaşan AK Parti'nin Erzurum mitingi, samimiyet öyküsüdür. Bu miting, kutlu davaya gönül vermiş olanların hangi şart ve koşulda olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaklarını bir kez daha göstermiştir."Öz, Erzurum halkının 17 yıldır yüreğinin başköşesinde konuk ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte coşkuyla karşıladığını ifade ederek, olumsuz kış şartları nedeniyle söz konusu mitinge binlerce hemşehrisinin de katılamadığını aktardı.Erzurum'un, cesareti, kararlılığı, samimiyeti, tarzı ve duruşuyla "milletin adamı" övgüsüne mazhar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en güzel biçimde ağırladığını belirterek, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız, Erzurum'da çok önemli mesajlar verdi. Millete rağmen siyaset yapanlar ve milletin yarınlarına zillet komploları kuranları Dadaşlara şikayet etti. Liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine dinamit koymaya çalışanlara yine Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan bu şehirden seslendi. Milli Mücadele meşalesini yakmış olan Erzurum'da, o gün Cumhurbaşkanımızın lisanıyla yükselen ses, aslında bundan 100 yıl önce, yani Erzurum Kongresi'nde yükselen sesle aynı sesti. O ses, vatanın bölünmez bütünlüğüne kast edenlere bu milletin asla geçit vermeyeceğini haykıran sesti. O ses, her türlü şer ve zillet yapılarınca kurulan tuzak ve tezgahların, bu milletin iman dolu göğsünde paramparça olacağını haykıran sesti ve o ses, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta milletin iradesini ayaklar altına alanların 15 Temmuz'da karşılaştıkları engeli hatırlatan sesti. Kısaca Erzurum o gün Cumhurbaşkanımızın sesine ses verdi, destek verdi ve milletin adamına 'Senin yanındayız' dedi."Öz, mitinge katılan tüm vatandaşlara, gençlere, partililere, bakanlara, MHP'li yöneticilere, ülkücülere, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, mitingin organize edilmesinde emeği geçen teşkilat mensuplarına minnettar olduğunu kaydetti.