AK Parti'nin Eyüpsultan Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan'da çok daha büyük bir rekora, çok daha büyük bir başarıya imza atacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Türkiye ve Eyüpsultan'a hayırlara vesile olmasını diledi.Bugün ilk olarak Sancaktepe'de miting yaptıklarını hatırlatarak Sancaktepelilerin selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyüpsultan ilçemiz, bizim için herhangi bir ilçe değildir. Her şeyden önce Eyüp Sultan Hazretlerinin ismini taşımak, bu ilçemiz için başlı başına bir ayrıcalıktır. Buradan Halid Bin Zeyd Ebu Eyyüp El-Ensari Hazretlerini rahmetle yad ediyorum. İstanbul'un fatihi Eyüp Sultan Hazretlerinin meftunu Fatih Sultan Mehmet Hazretlerini rahmetle yad ediyorum. Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi zırhıyla kuşatılmış İstanbul'un ilelebet bizim kalması, bunun için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu yola canlarını harcayan gazilerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan'da çok daha büyük bir rekora, çok daha büyük bir başarıya imza atacağız. Büyükşehir'de Binali Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan'da çeyrek asırlık bir belediyecilik anlayışı, tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. Biz nasıl her taşıyla, toprağıyla her insanıyla bu şehre aşıksak Deniz kardeşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. İstanbul'da başladığı belediyecilik kariyerini Antalya, Erzurum ve Gaziantep'te büyükşehir belediyelerindeki genel sekreterliğiyle iyice pişirdi, pekiştirdi. Tüm birikimini inşallah Eyüpsultan'da sizlere hizmetkar olarak devam ettirecek."Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı herkesin tanıdığını dile getiren Erdoğan, "İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman biliyorsunuz benim İstanbul Deniz Otobüslerinde genel müdürümdü. Başbakan olduğumda Ulaştırma Bakanı olarak yine beraberdik. Daha sonra Başbakan daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanı oldu. Bütün bu birikimleriyle, tecrübeleriyle bir tarafta bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Binali kardeşim Eyüpsultan'da da Deniz Köken kardeşimizle üçlü olarak el ele vereceğiz ve Eyüpsultanımızı çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Bu defa Sancaktepe'den sonra ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. İnşallah bereketli olur. Buradan Beyoğlu, Kasımpaşa'ya geçeceğiz ve orada bir TOKİ programı yapacağız. Seçim sonuçları belli oluncaya kadar durmak yok, yola devam." şeklinde konuştu.Eyüpsultan'da kazanmadık gönül bırakmayacaklarını aktaran Erdoğan, "Bu ilçemizde adının şanına layık bir netice alacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz İstanbul'a başka bir aşkım var. Biz İstanbul'un dertlisiyiz ve bunu devam ettireceğiz." diye konuştu.Katılımcılara, "Eyüpsultan, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi diyor muyuz?", "Eyüpsultan, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz?", "Eyüpsultan 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?", "Eyüpsultan büyük şehirde Binali Yıldırım'a, ilçemizde Deniz Köken'e sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, coşkulu "Evet" cevabı karşısında, "Bugün burada müjdeyi aldım. Sizin bu heyecanınız, bu aşkınız Allah'ın izniyle hepsini getirecektir." diye konuştu.Kendisini çaya davet edenlere de seslenen Erdoğan, "Bugün mümkün değil. Şimdi ben size konuşmamın sonunda birer çay ikram edeceğim." ifadelerini kullandı.31 Mart'ın barışa, huzura vesile olmasını da dileyen Erdoğan, şunları söyledi:"Kardeşlerim; biz sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık, sadece Eyüpsultan'ı, o mübarek insanın buraları vatan yapan ecdadın yüzü suyu hürmetine sevmekle kalmadık, biz aynı zamanda İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazandırdık. İstanbul'a sadece eğitim alanında 7,5 katrilyon liralık, sağlıkta 4 katrilyon liralık, toplu konutta 49 katrilyon liralık, ulaşımda 94,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için şu ana kadar 245 bin riskli konut ve iş yeri yıkarak İstanbul'u hem depreme hem geleceğe hazırlamaya başladık. Ülkemizin en önemli markası olan İstanbul'da birbirinden kıymetli 350 ecdat yadigarını restore ederek gelecek nesillere emanet ettik. Şimdi millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı, Kayaşehir, Nakkaştepe millet bahçelerini hizmete açtık. Atatürk Havalimanı, Ayazma, Pendik, Halkalı, Beştelsiz başta olmak üzere daha pek çok millet bahçesinin yapımı sürüyor. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarından 475 kilometreyi bulan bölünmüş yollara kadar ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de 3 katlı İstanbul Tüneli, denizin altından ve Kanal İstanbul ile yüzlerce kilometrelik metro hatları başta olmak üzere gündemimizde daha çok proje var."İlçenin ulaşım sorunu için de çözümler ürettiklerini dile getiren Erdoğan, "15 kilometrelik Habipler-Edirnekapı-Topkapı tramvay hattını, Eyüpsultan Pierre Loti Teleferik Hattı'nı, Silahtarağa Caddesi ile Gaziosmanpaşa Caddesi'ni birbirine bağlayan Silahtarağa tünelini hizmete aldık. Uzunluğu 24,5 kilometre olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, uzunluğu 10 kilometre olan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının, uzunluğu 37,5 kilometre olan Gayrettepe-Kemerburgaz-Yeni Havalimanı metro hattı inşaatına da devam ediyoruz." şeklinde konuştu.(Sürecek)