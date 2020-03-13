AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi
AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.
13.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:35
AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü coranavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.
Haber: ANKARA, -
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi