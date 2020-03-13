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AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi

AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

13.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:44
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi
AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika

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