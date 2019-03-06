AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Türkiye'nin Suriye krizi sürecince izlediği politikalarda bir dizi hata yaptığını vurgulayarak, "Türkiye silahların ve cihatçıların Suriye'ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü" dedi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

Yakış şöyle konuştu:

"TÜM YUMURTALAR AYNI SEPETE KOYULDU"

"Türkiye Suriye krizi sırasında izlediği politikalarda bir dizi hata yaptı. Bu hatalardan biri diplomaside kaçınmanız gereken bir şeydi: Tüm yumurtaları aynı sepete koymak. Türkiye bu kurala uymadı ve politikalarını Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ın görevinden yakında ayrılacağı varsayımı üzerine inşa etti. Fakat bu varsayım yanlış çıktı ve şimdi Türkiye bunun sonuçlarının bedelini ödemek zorunda kalıyor. İkinci hata ise Suriye ile diplomatik bağlara ve iletişim kanallarına zarar vermekti."

Yaşar Yakış

TÜRKİYE'NİN SİLAH DESTEĞİ VERDİĞİ İDDİASI

Yakış, Türkiye tarafından kabul edilmeyen fakat hem uluslararası medyada hem de Türk medyasında birçok kez gündeme gelen 'Türkiye'nin Suriye'deki silahlı muhaliflerin eğitimindeki rolü ve bu gruplara verdiği silah desteği' iddialarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Batılı güçler Suriye'ye gönderdikleri silahların radikal grupların eline geçtiğini görünce silah ihracını durdurdu. Ama Türkiye ağırdan aldı ve sonucunda, bir futbol terminolojisi kullanacak olursak, 'ofsayta düştü'. Silahların ve cihatçıların Suriye'ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü."

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

2011 yılında Suriye'de hükümet karşıtı gösteriler başladıktan kısa süre sonra dönemin başbakanı Erdoğan, Esad'a istifa çağrısı yapmıştı. Gösteri ve çatışmaların ardından Suriye, yıllarca sürecek bir savaşa sürüklendi. Bu savaş boyunca Türkiye açık bir şekilde Esad hükümetinin karşısında yer aldı. Bunun sonucunda ise Ankara ve Şam arasında bir zamanlar dostane olan ilişkiler kötüleşti.