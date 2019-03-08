AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları projelerini açıklarken, vaatlerin büyük kısmının ekonomi temelli olması dikkat çekiyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçilmesi halinde İstanbul Kartlıların deniz ulaşımında ücretsiz aktarma yapabileceğini açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Habertürk'te önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbul vizyonunu anlattı.

"İŞ, AŞ İMKANI SAĞLAMAMIZ LAZIM"

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar; "Kadıköy esasında diyoruz ki, ekonominin de, refahın da olmazsa olmazı üretmek. Üretmezsek başka çıkış yolu yok. Gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza iş, aş imkanı sağlamamız lazım. Devlette, belediyede, bakanlıklarda işe al bunlarla başa çıkılmaz. Bütün vatandaşları buralarda istihdam şansımız yok. Asıl kaynakları özel sektöre, gençlere, girişimcileri kendi kendilerine iş yapabileceklere hasretmemiz lazım. Kadıköy ve Üsküdar'ı bir tasarım merkezi olarak planlıyoruz. Haydarpaşa Garı kalkıyor orası bir kültür ve endüstri tasarım merkezi oluyor. Tasarım demek bir ürünü akıl teriyle ortaya çıkarmak demek. Mesela ceket yaptıracaksınız, ceketin tasarımını İtalyanlar yapıyor, Pendik'te bir atelye yapıyor. Biz diyoruz ki, sadece üreten yer değil akıl terini de katarak dizayn eden yer olalım. İşin özeti marka. Marka üretemezsiniz zenginleşemezsiniz. THY bugün bir marka. Marka sayılarını arttırmamız lazım."

"İSTANBUL KART KULLANICILARINA DENİZ ULAŞIMI BEDAVA"

"İstanbul Kart var. Malum metro, otobüs, deniz ulaşımında yararlanılıyor. Biz bunun üzerinde çalıştık, hesabını yaptık. Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler. Bütün deniz taşımalarında bedava. İstanbul Kart kullanıcılarına olacak bu."