AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakiplerinin bayramını kutladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yıldırım, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Rakiplerimin de bayramını kutlamak gayen insani bir şeydir" dedi.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"İSTANBUL'A DÖNMEYİ İHMAL ETMESİNLER"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Rabbim, sağlık, sıhhat ve sağlık içinde nice bayramlar nasip etsin. Seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurallara uyun .Biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu'ya çok sayıda hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili .23 Haziran'da İstanbul'a dönmeyi ihmal etmesinler. 23 Haziran'da İstanbul Bayramı var. İstanbul Bayramına tüm hemşerilerimizi bekliyorum"

"GAYET İNSANİ BİR ŞEYDİR"

Öte yandan sosyal medya hesabından rakiplerinin bayramını tebrik etmesi sorulunca Yıldırım, "Bayram herkes içindir. Seçim demokrasi bayramı demektir. Rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani bir şeydir" dedi. Bugünü İstanbul'da geçireceğini söyleyen Yıldırım, "Yarından itibaren il dışına çıkacağım. Sivas, Diyarbakır,Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. İki gün şehir dışında olacağım" dedi.