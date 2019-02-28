AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, "Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna, "Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek." sözleriyle yanıt verdi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Soru: İstanbul deyince bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir şehir. İstanbul'un bir büyük sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir?

"PROJELERİMİZLE ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ NOKTA VAR"

Cevap: İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sığmaz. İstanbul'da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023'te bu 37 milyona çıkacak. Hareketlilik katsayısı İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında daha az.

"İSTANBUL TRAFİĞİ ARTMAYA DEVAM EDECEK"

İstanbul'un trafiği artmaya devam edecek. Çözüm nerede? Çözüm toplu ulaşımda. Asıl çözümü oluşturan segment raylı sistem. Şu anda mevcut uzunluk 170 km. Mart'ın 10'unda Gebze Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 km'ye çıkmış olacak. Hedefimiz 5 yıl içinde 518 km'ye çıkartmak. 518'e çıktığı zaman Tokyo'yu da Paris'i de geçiyoruz. O zaman ne olacak? Raylı sistemin toplu taşımadaki payı yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 30 artacak.

İstanbul'un trafiği 5 yıl içinde katlanabilir trafik akar hale gelecek. Kilitlenip kalmayacaksınız akacak trafik. Benim hedefim bu.

Bir kişi trafiği yüzde yüz çözerim diyorsa doğru söylemiyor demektir. Ben katlanılabilir akıcı bir trafik vaat ediyorum. Bugün ortalama trafikte geçirilen süre 45-50 dakika ben bunu 30 dakikaya düşürmeyi hedefliyorum.

Soru: Avrasya Tüneli gibi başka efektif tüneller var mı?

"RAYLI SİSTEM ÇOK BÜYÜK BİR YÜK ALACAK"

Cevap: Bir geçiş daha var o da iki köprü arasında olacak. Üç katlı tünel. Söğütlüçeşme'den… Malum mevcut metro hatları Ünalan'dan Altunizde'den iki köprü arasından geçeceğiz bu tarafta. Gayrettepe'den Tüyap'a kadar olan metro hattına bağlanacak.

Raylı sistemle Avrupa yakasından Asya'ya kadar olan çok büyük bir yük alacak. Bu, E-5'e, E-6'ya paralel bir toplu taşıma. Oradaki trafiği buraya almış oluyoruz. İnsanlar neden araçlarıyla gitsinler.

"METROBÜSLE İLGİLİ SIKINTI VAR"

Metrobüsle ilgili sıkıntı var. Kapasitenin üzerinde çalışıyor.

Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 artıracağız. Bluetooth'lar var ya. Araçlar 18 metrelik katarlar 24 metreye çıkaracağız. Seyreden araçlar birbirleriyle sinyal alışverişiyle haberleşecek.

Yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane gelecek ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak o durakta hiç yolcu kalmayacak. Konforlu ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı bir ulaşım olacak.

Soru: Yeni otoyollar yapılacak mı? Otobüs sefer sayılar artacak mı?

"OTOBÜS HATLARINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Cevap: Bu entegre bir sistem. 240 noktada trafiğin düğümlendiği yerler var. Bunlar tek tek tespit edildi. Oralarda kavşak çözümleri var. Bu çözümlerle lokal damar tıkanmaları gibi bunları açmış olacağız. Otobüs hatlarını gözden geçireceğiz. Şu anda 6 bin küsür otobüs filosu var. Attıracağız. Yeni talepler karşılanacak ama otobüs seferleri konarken şuna dikkat edilecek; diğer taşıma sistemleriyle entegrasyon sağlanacak.

Akıllı trafik denetimi olacak. Sancaktepe'de bir merkez kuruluyor. Orada nerede ne var hemen müdahale edilecek. Trafik yoğunluğuna göre akıllı sistemlerle trafik yönetimi.

Soru: Otoparklarla ilgili bir projeniz var. Nedir bu proje?

"TRAFİĞİ TIKAYAN ASIL MESELELERDEN BİRİSİ DE BU"

Cevap: Başından beri her evin altına otopark yapılsaydı böyle bir sorun kalmazdı. Otopark yapmazsan şu kadar para ödeyince belediye izin vermiş olacak. Hayır benim paraya ihtiyacım yok otopark yoksa yapım izni vermeyeceğiz. Yapmıyorsa o yapı kullanım iznini alamayacak.

Artık idare edilemez. Bu araçları alıyorsan bu araçları nereye koyacağının da hesabını yapacaksın. Sokaklar park alanı mı? Şu anda sokakların yüzde 40'ı işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden birisi de bu. Bundan sonra herkes otoparkını yapacak. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var. Sokakları da kullanmakla birlikte 750 binini ancak yerleştirebiliyoruz. Geriye kalıyor 1 milyon. Hesap yaptık sadece 243 bin ilave kapasite yapabiliyoruz.

Bunların yerinin doğru seçilmesi lazım. Bir yanda sokakta arabalar üst üste park edilmiş oluyor sizin park yeriniz bomboş duruyor. Bunu da eş zamanlı ele alacağız.