22 Kasım 2018, 10:45
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Özel Haber! AK Parti'den İstanbul Adaylığı Kesinleşen Binalı Yıldırım'ın Seçim Sloganı Bile Belli

Tüm gözlerin çevrildiği 31 Mart seçimleri öncesi AK Parti'nin İstanbul adayı kesinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilecek Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın seçim sloganı bile belli oldu.

haberler.com/ÖZEL HABER

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin göstereceği adaylar netleşmeye başladı.

AK Parti'nin Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken kafalardaki en büyük soru işareti İstanbul adayıydı. Kulislerde bir çok isim konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki tek ismin Binali Yıldırım olduğu belirtiliyordu.

EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Meclis Başkanlığı görevini sürdüren Binali Yıldırım'ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yıldırım kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve ekibi seçim çalışmalarına start verdi.

Seçimler için bir afiş hazırlayan ekip "Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni." sloganını kullandı.

İşte seçimlerde kullanılacak o afiş:

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Mehmet Özhaseki,Binali Yıldırım,Ak Parti,İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 10:45