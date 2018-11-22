Özel Haber! AK Parti'den İstanbul Adaylığı Kesinleşen Binalı Yıldırım'ın Seçim Sloganı Bile Belli

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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin göstereceği adaylar netleşmeye başladı.

AK Parti'nin Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken kafalardaki en büyük soru işareti İstanbul adayıydı. Kulislerde bir çok isim konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki tek ismin Binali Yıldırım olduğu belirtiliyordu.

EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Meclis Başkanlığı görevini sürdüren Binali Yıldırım'ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yıldırım kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve ekibi seçim çalışmalarına start verdi.

Seçimler için bir afiş hazırlayan ekip "Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni." sloganını kullandı.

İşte seçimlerde kullanılacak o afiş: