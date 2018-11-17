AK Parti'nin İstanbul Anketinden Kadir Topbaş'ın İsmi Çıktı

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimler AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı belediye başkan adayları toplantısında, İstanbul, Ankara ve İzmir'le ilgili 'mevcut durum' üzerinden değerlendirme yapıldığı, yeni adaylar konusunda bir müzakerenin olmadığı öğrenildi.

Ancak, İstanbul için ismi en çok konuşulanlardan biri olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanımız, İstanbul için bir risk görmezse, Binali Bey'i yerinden oynatmaz. Şu anda da AK Parti açısından İstanbul'da bir risk söz konusu değil. Anketlerde, 45-50 bandındayız" değerlendirmesi yaptı.

SOYLU VE MÜEZZİNOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı hem Ankara hem de İstanbul için dillendirilirken, eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da Bursa ve İstanbul için konuşuluyor. Soylu'nun tüm bu tartışmaların dışında kalarak, 'bakanlık görevini sürdürmek' istediği belirtiliyor. Müezzinoğlu'nun İstanbul yerine Bursa için şansının daha fazla olduğu yorumu yapılıyor.

ERDOĞAN TERS KÖŞE YAPABİLİR

AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde, İstanbul için sürpriz bir şekilde eski başkan Kadir Topbaş'ın da adının çıktığı ileri sürüldü. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanın 'Ters köşe' yaparak kamuoyunda tartışılan bu isimlerin dışındaki başka bir adayı da gündeme getirebileceğini belirtiliyor.

ÜÇ DÖNEM KURALINA TAKILAN YENİDEN ADAY

Bu arada 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarının büyük bölümünün yeniden aday olmak istediği ve bu niyetlerini genel merkeze bildirdikleri öğrenildi. İstanbul'un üç dönemlik 8 ilçe belediye başkanından biri hariç diğerlerinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, 3 dönemlik başkanların neredeyse tamamına yakının yeniden aday yapılması ihtimali bulunmuyor.

MYK'DA GÖRÜŞÜLECEK

Üç dönem kuralının işleyeceğini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı yerlerde bu kurala takılan isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

"BAŞKA YERLERDE GÖREV VEREBİLİRİZ"

Üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaşımız orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaşlarımızın bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebiliriz" ifadelerini kullandı.