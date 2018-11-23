AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak İsmi Geçen Binali Yıldırım Kimdir? Nerelidir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 28 ilin adayı belli oldu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Binali Yıldırım oldu. Peki, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar olan Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 63 yaşındaki Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak görev yürüttü.

BİNALİ YILDIRIM'IN BULUNDUĞU GÖREVLER

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait olan Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi de aldı. Bu eğitim esnasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevini idame ettirdi. Bu görevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere öncülük etti. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'nun alanında dünyanın en büyük ve başarılı şirketleri arasına girmesini sağladı.

1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü"tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçimindeAK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görevini icra etti.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevi devam etti.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN ULAŞTIRMA BAKANI

11 yıl üst üste görev alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı unvanına sahip oldu.

Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştirdiği önemli projelerden bazıları şunlardır:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme

Bunlara ek olarak Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de Binali Yıldırım'ın görevi sırasında gerçekleştirildi.

ÜLKEMİZDE YAŞANAN GELİŞMELER

Bu devasa projelerin tamamı uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti ve yakından takip edildi. Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve aynı zamanda projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır.

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır.

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır.

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır.

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır.

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL'ye çıkmıştır.

Binali Yıldırım, uluslararası ortamda Ulaştırma ve Haberleşme alanında çok sayıda görüşmede Türk heyetlerinin yöneticiliği görevini de yaptı.

BİNALİ YILDIRIM'IN LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ UNVANLAR

Halen İsveç Malmö'de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi ( WMU ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir. Dünya Denizcilik Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı takdim edildi:

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

29 Eylül 2010 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

28 Şubat 2011 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

12 Eylül 2011 tarihinde Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

20 Eylül 2011 tarihinde Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

23 Aralık 2011 tarihinde Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

6 Haziran 2012 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi.

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

22 Mart 2013 tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

EVLİ ve 3 ÇOCUK BABASI

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmekte olan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.