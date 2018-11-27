AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci

27 Kasım 2018 Salı 14:06



27 Kasım 2018 Salı 14:06

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olan ve yüzde 51 oyla Denizli Belediye Başkanı seçilen Zeybekci, 2009 yılında ikinci kez Denizli Belediye Başkanı seçildi ve 2011 yılına kadar göreve devam etti. 24-25 ve 26. dönem Denizli Milletvekili olan Zeybekci, 25 Aralık 2013'de 61. hükümette başladığı Ekonomi Bakanlığı görevini, 62, 63 ve 65'inci hükümetlerde de sürdürdü. Zeybekci, 25 Ekim 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevine getirildi.Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesindeki Pınarlar beldesinde doğdu. Evli olan Zeybekci, 4 çocuk babası.(İHA)