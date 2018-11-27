AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci Oldu

Meclis'teki partisini grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Nihat Zeybekci'yi aday olarak gösterdi.

İzmir'den AK Parti belediye başkan adayı olduğu açıklanan eski Bakan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi.

"BERABER KAZANACAĞIZ"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nİhat Zeybekçi'den ilk açıklama:

"Bismillah. Başladık. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla beraber İzmir'de bir hazırlık dönemimiz olacak. İnşallah biter bitmez de bütün İzmir'lilerin gönlünü razı eden ve İzmir'in geleceğini birlikte hazırlayacağımız bir süreç yaşayacağız. İzmir'e kendimizi vereceğiz. Hizmetkar belediyeciliği İzmir'e getireceğiz inşallah."

"GÜN, FIRSATLARI DEĞERLENDİRME GÜNÜDÜR"

"AK Parti kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapan bir partidir. 16 yılda 14 seçimde ülkemizin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi başardık. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da 40 büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını paylaştık" diye konuşan Erdoğan, "Grup toplantımızda 20 adet büyükşehir ve il aday ismini açıklayacağız. Gün bekleme değil, fırsatları değerlendirme günüdür." ifadelerine yer verdi.

"BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak yeni bir dönem başlatacağız. Yerel seçimleri bu dönemin destekçisi haline dönüştüreceğiz. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. AK Parti şahsım başta olmak üzere, milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat be katını ülkemize kazandırmayı başlardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden sosyal yardımlara kadar Türkiye'ye çağ atlattık. Bu güvenle diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir." dedi.

İZMİR ADAYI ZEYBEKCİ OLDU

Partisinin grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir adayımız Nihat Zeybekci" dedi.

Erdoğan ve Zeybekci

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma'dır. Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Nihat Zeybekci

24. dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.



