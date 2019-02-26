AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı

Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra, şarap üretiminin desteklenmesine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Nihat Zeybekci, bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den övgüyle bahsetti.

ŞARAP ÜRETİMİ İLE İLGİLİ ÇIKIŞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İzmir adaylığını ardından şarap üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirterek "Bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez" açıklamasıyla gündeme gelen Zeybekci, bu kez de seçmenlere İsmet İnönü'nün sözleriyle seslendi.

"RAHMETLİ İNÖNÜ'NÜN SÖZÜNÜ HİÇ UNUTMAM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Zeybekci, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) yaptığı ziyaretler sırasında, "Siz ne taraftasınız? Bayrağımızın tarafındayız. Milletimizin, vatanımızın tarafındayız. Rahmetli İnönü'nün dediği sözü hiç unutmam; 'Bu ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı.' Biz cesur olmak zorundayız. Taraf olurken cesur olacağız. Ki böyle birileri de barış, çiçek, böcek, kardeşlik diyerek kendini kamufle ederek başka bir yere doğru gelmeye kalkışmasınlar" ifadesini kullandı.