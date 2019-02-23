AK Parti'nin Kahramanmaraş Mitingi

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, güvenli bölgeye ilişkin, "Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin Müftülük
Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, Avrupa
halklarının, Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesinde ülkelerinde huzur ve güven içinde yaşadığını belirterek, "Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki Suriyelilerin evlerini ve vatanlarını özlediklerinin, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, çözümün Türkiye olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerlerin, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgeler olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Afrin
'dir, Cerablus
'tur, İdlib
'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz diyoruz ki gelin, İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim. Bunun için Rusya
ve İran
ile görüşmeler yapıyoruz, ciddi mesafe de katettik. Biz diyoruz ki gelin, Münbiç
'i Türkiye'nin güvencesinde asli sahiplerine teslim edelim.
En az yarım milyon Suriyeli, bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Aynı şekilde Fırat
'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine geri dönecek."
"DEAŞ ile PKK/YPG'nin hiçbir farkı yok"
Avrupa ve Amerika
başta olmak üzere tüm dünyaya seslendiğini ifade eden Erdoğan, "Gelin, Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Ülkemiz tarafında oluşturulacak güvenli bölgelere geri dönecek Suriyelilere insani bir hayat sürmek imkanı sağladığımızda, bu kişiler ne Avrupa'ya ne de başka bir yere gitme arayışına girer. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. Suriye halkı açısından DEAŞ ile PKK/YPG'nin hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Suriyelilerin geri dönüşü için değil Türkiye'nin sınırlarının ve vatandaşların can güvenliği bakımından da bu meselenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.
"Kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız"
"Terör örgütleri, Suriye sınırımızın öte tarafından ülkemize füzeyle, havanla, silahla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Güya müttefikimiz olan devletler bırakın bize destek olmayı, onlar da ülkemizde bulunan hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp güvenli hale getirerek, Suriyelilerin evlerine dönüşlerini süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında bunu kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."
Erdoğan, alanda kendisini dinleyenlere "Rabiamızı biliyoruz değil mi? Öyle bir tekrar edelim ki sesinizi Suriye'deki terör örgütlerinin arkasında duranlar bile duysun." şeklinde seslenerek, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı için destek sözü istedi.
Notlar
Miting alanında, üzerinde "Aşk ile çalışan yorulur mu, AK gönüllere sevda sorulur mu", "Yürü Reis yürü yolun Hak yoludur, bu şehir sen yürüdükçe arkandan koşacak kahramanlarla doludur", "Sayın Cumhurbaşkanımız edeler diyarı kahraman şehrimize hoş geldiniz" ve "Haykır hakikati inlesin dağ ile taş, seni yalnız bırakmaz her ferdi kahraman Maraş" ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti.
Alanda ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin fotoğraflarının bulunduğu pankart da yer aldı.
Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye"ye eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Kahramanmaraş
'ın üzerini raptiye ile işaretledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç
Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
ile AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör
de birer konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında belediye başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı.
Mitinge Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile milletvekilleri katıldı.
(Bitti)
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Kaynak: AA