AK Parti'nin Kato Dağı Eteklerindeki Zafer Mitingine Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday olan Habip Aşan'ın kazanması ilçede büyük sevinç oluşturdu. Vatandaşlar Kato Dağı eteklerinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde barış ve kardeşlik halayları çekti.Yerel seçimlerde HDP'ye büyük fark atan AK Partili vatandaşların sevinç kutlamaları devam ediyor. Beytüşşebap ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda toplanan vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Mazbatasını alan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ilçede kangrenleşen sorunlara çözüm getireceklerinin sözünü verdi. Aşan, "Bize oyunu veren vermeyen tüm Beytüşşebaplı kardeşlerimin hizmetkarı olacağım. Bu gün mazbatalarımızı almanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda huzur mitingi gerçekleştirdik. Kürtçe Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çektik. Beytüşşebap'ta belediye hizmetleri bu saatten sonra tüm ülkemize örnek olacaktır. Allah'ın izniyle var gücümüzle çalışacağız" dedi.Burada konuşan AK Parti Beytüşşebap İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, 3 aylık bir süre zarfında çalınmadık kapı bırakmadıklarını söyledi. Adıyaman, "Bizler gece gündüz çalışarak ilçede bulunan tüm evlerin kapısını çaldık. İlk gün dediğimiz gibi bizler hizmet için bu koltuktayız. Halkımız bizlere inandı bizlerde halkımıza hizmetin en güzelini getireceğiz. İlk defa Beytüşşebap Belediyesi'ni aldık Habip Aşan kardeşimiz projeci biri bu yüzden ilçemize çalışmalarıyla renk katacaktır. Bugün burada toplanan tüm halkımıza partililerimize çok teşekkür ederim. İlçede barış kardeşlik ve huzur halayları çekiliyor" diye konuştu.Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ise gösterdikleri başarı nedeniyle Beytüşşebap halkına teşekkür etti. - ŞIRNAK