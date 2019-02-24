AK Parti'nin Kayseri Mitingi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Mecliste yaptığımız çalışmalarda, Anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu, Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini, 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Kayseri'de inşa ettikleri sulama tesisleriyle 490 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirten Erdoğan, yapımı süren 7 sulama tesisiyle toplam 286 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını söyledi.İnşa ettikleri tünelle, Zamantı Irmağı'ndan Develi Ovası'na su aktardıklarını ifade eden Erdoğan, şehre bir teknopark, 13 Ar-Ge, bir de tasarım merkezi kurduklarını aktardı.Kayserili girişimcilere toplam 11,3 milyar lira yatırım teşviki verdiklerini anlatan Erdoğan, sağladıkları desteklerle 33 binden fazla Kayseriliye ilave istihdam imkanı oluşturduklarını, 77 bin Kayserili iş yeri sahibine toplam 1,5 milyar lira tutarında SGK prim teşviki verdiklerini vurguladı.Kayseri'nin de bu çabaların karşılığını verdiğini aktaran Erdoğan, kentin geçen yıl yaptığı 2,1 milyar dolarlık ihracatla ihracatını en çok artıran illerden biri olduğunu söyledi.- "Doğru konuş doğru, Bay Kemal"Çiftçilere verdikleri desteklerden bahseden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bay Kemal 'Çiftçiler aç, susuz, ellerinden topraklar alındı' diyor. Yazık yazık. Doğru konuş doğru, Bay Kemal. Biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Kayseri'de Kocasinan, Melikgazi, Palas, Hacılar, İncesu, Develi, Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar ve Ağırnas'a doğal gaz arzını sağladık. Şimdi bu yıl Tomarza'ya da doğal gazı inşallah veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Kayserililerle el ele gönül gönüle vermeye devam ederek, şehrimize daha çok hizmet getireceğiz. Cumhurbaşkanı, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları el ele vereceğiz ve Kayseri'yi şu anda bulunduğu yerden daha da ilerilere götüreceğiz. Kayseri lafa değil icraata bakar. Kayseri işini sağlama alır."Daha sonra Gesi Bağları türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan, "Tamam mı, devam mı? Durmak yok. Kayseri bizim halimizden anlar biz de Kayserilinin halinden anlarız. Tabii halimizi bilmeyenler de yok değil. İşte onlara da diyoruz ki size de bize de ölüm var, gelin yanımıza birlikte yürüyelim." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş dönem Kayseri'ye hizmet veren Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu, hizmetlerine Ankara'da devam edeceğini söyledi.Erdoğan, alandakilere, Ankara'daki tüm hemşehrilerinden ve yakınlarından Özhaseki'ye destek istemelerini söyledi.Vatandaşlara, "31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz, memleket işi gönül işi diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz, tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, aldığı olumlu cevap üzerine "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.Seçime 35 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Hanım kardeşlerim, durmak yok, çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Gençler, kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Dinlediklerinizi bilmeyenlere, duymayanlara anlatıyoruz değil mi?" diye sordu."Bu konuda da devrim yaptık"Erdoğan, Türkiye'de siyasi partilerin eskiden ittifaklar, koalisyonlar kurduğunu, ancak bunların hep seçimlerden sonra yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Seçimde tüm partiler birbirlerini kıyasıya hırpalar sonra da birlikte çalışmanın yollarını ararlardı. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor kararını ona göre veriyor. Türkiye'yi bu noktaya ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi de bu sürecin bir neticesidir.""Bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı"MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın temellerinin çok daha gerilere uzandığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:"Biz bu kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl'ın, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşı'mızı en gür sada ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütü ile yaptığımız mücadelede bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşı'mızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan BDP, HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Biz buna üzülüyoruz. Kim, kiminle beraber yürüyor bu önemli. Onun için ne söylüyor büyüklerimiz, 'Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu.' Öyleyse 31 Mart'ta Osmanlı tokatına sandıklarda var mıyız?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Mecliste yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. Hatırlarsanız '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu, 'Cumhur İttifakı' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini, 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk." değerlendirmesinde bulundu.Bazı konularda sıkıntılar olsa da bunların aşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz." diye konuştu.NotlarMitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Kayseri'nin üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye"ye eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.Erdoğan, kendisini çaya davet eden vatandaşlara, Hatay'a geçeceklerini belirterek, "Siz bana çay ikram ediyorsunuz ama ben size çayı ikram ettim, tatlı tatlı bu çayı için." dedi.Mitinge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekilleriyle MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da katıldı.(Bitti)