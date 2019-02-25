AK Parti'nin Kayseri Mitingi

AK Parti
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı
'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitingini değerlendirdi.
Çopuroğlu, parti binasındaki basın toplantısında, dün gerçekleştirilen mitingde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayseri'de birlik ve beraberlik olduğunu vurguladığı konuşmasında Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Bir yerde bir program olduğunda il teşkilatı olarak beraber hareket ediyoruz. Yapılacak tüm organizasyonları önceden planlayıp gidilecek mahalle, saat, katılımcılar konusunda tek tek bilgilendirme yapıyoruz. Dün bu yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu ve sahaya yansıdığını beraber müşahede etmiş bulunuyoruz. Kayseri'de yapılan tüm mitingler hafızada kaldı. Amacımız alınabilinecek en yüksek oyu almak. Güzel bir netice alacağımızı dünkü mitingle perçinlemiş olduk."
Çopuroğlu, mitinge katılımları ve destekleri için MHP
teşkilatına da teşekkür etti. Melikgazi
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç
da Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Kayseri'de coşku ile karşılandığını ve güzel bir miting gerçekleştiğini ifade etti.
Hızlı Tren'in proje aşamasında olduğunu anlatan Büyükkılıç, Cami Kebir
bölgesi ve diğer projelerin de çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.
"Biz insana hizmete sevdalıyız." diyen Büyükkılıç, ortak aklı benimseyerek çalışmalarına devam edeceklerini ve Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.
Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Toplantıya, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın
da katıldı.
Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Kayseri, Politika
Kaynak: AA