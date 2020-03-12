Menü
Haberler ›› Ekonomi ››AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi - Ekonomi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.

12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Kızılcahamam, AK Parti, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Ekonomi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Ekonomi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Ekonomi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu