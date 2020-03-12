AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Kızılcahamam, AK Parti, Ekonomi
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