AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kızılcahamam, AK Parti, Politika
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