AK Parti'nin Kocaeli Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmar barışı ile 3 bin 500 vatandaşımızın sorununu çözdük. Kocaeli'de Çayırova, Derince, Kandıra, Körfez, İzmit, Gölcük'te 80 hektar büyüklüğünde riskli alan belirledik. Yaklaşık 9 bin adet konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Bize yardımcı olacaksınız ki deprem bölgesi olan Kocaeli'de sıkıntılar yaşamayalım." dedi.Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kocaeli büyüdükçe Türkiye'nin büyüyeceğini vurgulayarak, bu anlayışla hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.Kocaeli'ye 17 yılda yapılan yatırmalara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:"27 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ye. Gençlerimiz modern imkanlarla okusun diye 10 bin 670 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesini yatırımlarımızla daha da büyüttük. İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini hayata geçirdik. 14 bin 191 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Birkaç yıla kadar 3 adet yurt daha açacağız. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, Gebze, Darıca ve Gölcük'e gençlik merkezleri, spor tesisleri inşa ettik. Kocaeli gençlik merkezinin yapımları, olimpik yüzme havuzunun ve Kartepe gençlik merkezinin proje ve ihalesi devam ediyor. Gebze'ye millet bahçesi kazandırmak için çalışmalar başlattık. Aynı zamanda Derince ilçemizdeki Çınarlı Mahellesi'ndeki eski stadyumun yerine bir millet bahçesi yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 1,6 katrilyon liralık kaynak sağladık. Şehrimize toplamda bin 736 yataklı 16 hastane ile birlikte 81 tesis kazandırdık. Yatak kapasitesi bin 180 olan Kocaeli şehir hastanemizin ve 250 yataklı Gölcük devlet hastanesinin yapımları devam ediyor. Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl tamamlanıp, hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca Çayırova'ya 200 yataklı devlet hastanesi inşa edeceğiz."Kocaeli'de 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İmar barışı ile 3 bin 500 vatandaşımızın sorununu çözdük. Kocaeli'de Çayırova, Derince, Kandıra, Körfez, İzmit, Gölcük'te 80 hektar büyüklüğünde riskli alan belirledik. Yaklaşık 9 bin adet konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Bize yardımcı olacaksınız ki deprem bölgesi olan Kocaeli'de sıkıntılar yaşamayalım. Kocaeli'nin bölünmüş yol uzunluğuna 119 kilometre daha ilave ederek, 272 kilometre yol açtırdık. Osmangazi Köprüsü'nü sadece Kocaeli'ye değil, ülkemize kazandırdık. İstanbul, İzmir otoyolunun biten kesimlerini etap etap trafiğe açıyoruz. Otoyolun devamı yıl sonuna kadar bitiyor. Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli bir yatırımı hizmete alıyoruz. Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri Kurtköy arasını ve Odayeri- Yassıören arasını daha önce trafiğe açmıştık. Çatalca Yassıören kesimi ile Habipler- Başakşehir kavşağının açılışını ise 3 gün önce Çatalca'da yaptık. Bugün burada Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısını buradan açıyoruz. Böylece Dilovası bölgesinde, TEM Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu birbirine bağlıyoruz. Bunun yanında Mermerciler ve Demirciler Organize Sanayi bölgesi kavşaklarını, İstanbul Park Kavşağını, Balçık Kavşağını ve E-5 İstanbul- Ankara yolu kavşağını da hizmete açıyoruz. Böylece otoyolun 476 milyon dolar maliyeti olan, 45 kilometrelik kesimini daha trafiğe açmış olacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 257 kilometrelik Kurtköy, Akyazı kesimini tümüyle önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. D-100 yolunun, Gebze- İzmit ve İstanbul kesimlerindeki Çayırova kavşağını tamamlayıp trafiğe açtık. Feribot iskelesi köprüsündeki çalışmaları tamamladık. Körfez Kavşağı,Gümüşova kavşağı, otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları da yine bu yıl sona erdiriyoruz. İzmit -Kandıra yolunda kalan kesimlerle yoldaki kavşakları, İstanbul, Edirne, Gümüşpala otoyollarındaki çalışmaları ve Anadolu otoyolu kavşağındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitiriyoruz."Erdoğan, Kocaeli'nin yüksek hızlı tren hattıyla çevre illere bağlandığını aktararak, "Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Köseköy lojistik merkezinin 1. etabını tamamlayarak, işletmeye açtık. 2. etabın yapımına ilişkin ihale çalışmaları devam ediyor. Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını geçtiğimiz hafta yaptık. Böylece Gebze'yi Marmaray ile boğazın altından geçip, Halkalı ile buluşturduk. Bu hattın Gebze, Darıca, Osmangazi, Fatih ve Çayırova olmak üzere 5 istasyonu, Kocaeli sınırlarının içindedir. Maliyeti 11,3 milyar lira olan banliyö hattının Gebze İstasyonu yüksek hızlı tren kapsamındadır. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Toplam maliyeti 10,4 katrilyon lira olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki yüksek hızlı trenin proje çalışmaları da tamamlandı. İhale süreci sonrası yapımı için gerekli adımları atacağız." dedi.- "Dilderesi ıslahı ile Dilovası'nın önemli bir problemi çözülmüş olacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye yapılan yatırımlardan Karamürsel Kızderbent Barajı, Kandıra Arıklar, Safalı ve Karamürsel Tepeköy göletlerinin hizmete alındığını, bu dört tesisle 27 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını hatırlattı.Karamürsel'in içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajı'nda sona gelindiğini aktaran Erdoğan, "Ayrıca Karamürsel İnebeyli Göleti'nin de yapımı devam ediyor. Plan projelerini hazırladığımız beş sulama tesisiyle 48 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 8 adet taşkın koruma tesisiyle 6 yerleşim yeri ve 19 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Dilovası ilçesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen fabrika ve yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacağız. İnşaat çalışmalarında sona geldiğimiz Dilderesi ıslahı ile Dilovası'nın önemli bir problemi çözülmüş olacak." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiler battı, bitti, bir kuruş para verilmedi" yönündeki söylemini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal, bak sana resmi rakam açıklıyorum. Burada da yalan söylersen buradan da bir bedel ödersin. Toplamda 358 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik çiftçilerimize. Kocaeli'de son 17 yılda 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 5 Teknopark, 118 Ar-Ge merkezi ve 14 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki yatırımcılarımıza 53 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyip 84 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Kocaeli'de 128 bin iş yerimize toplam 5 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurum prim teşviki verdik." diye konuştu."CHP demek yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir""Kocaeli ilçelerinin tamamına doğal gaz geldi mi?" diye soran Erdoğan, "Evet" cevabını alınca, "Nasıl? İyi mi? Artık kömürden kurtulduk mu? Basıyorsunuz butona, evin her tarafı sımsıcak. Su, sımsıcak. Dikkat edin bunlar medeniyetin işaret fişekleridir. Bu CHP ne anlar bu işlerden? Bunlar bizi hava kirliliğine mahkum ettiler. İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman kazandığımda 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğal gaz verdik. Şu anda İstanbul'da 6 milyon 650 bin eve doğal gaz gidiyor. Bunları CHP yapabilir mi? Bugüne kadar yapmadılar. Onun için biz ne diyoruz? CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. CHP demek yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. Onun için de inşallah bu seçimlerde bunlara, sandıkta gereken dersi vermeliyiz." dedi.Bütün bu yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kocaeli'ye dair planlarımızı, devam eden projelerimizi inşallah 31 Mart'tan itibaren hızlandırarak sürdüreceğiz. Bunun için bir kez daha sizlerin desteğini bekliyoruz. Kocaeli'den belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Siz kardeşlerimden iradenize, ülkenize, bayrağımıza, bağımsızlığımızın sembolü ezanımıza sahip çıkmanızı istiyorum." şeklinde konuştu.Katılımcılara, "31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz?", "31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz?", "31 Mart'ta ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz?", "31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor muyuz?", "31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" diye soran Erdoğan, aldığı "Evet" cevabının ardından, "Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." temennisinde bulundu.Erdoğan, Rabia işareti yaparak, mitinge katılanlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.NotlarCumhurbaşkanı Erdoğan platformdan halkı selamlarken Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" şarkısına eşlik etti.Mitingden saatler önce dolan Milli İrade Meydanı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri ve Türk bayrağı asıldı.Kendileri için kurulan güvenlik noktalarından alana gelen vatandaşlara, Türk bayrağı ve AK Parti flamaları dağıtıldı.Meydanın çeşitli yerlerine "Düşünürler ki Müslümanları öldürünce İslam biter. Bilmezler ki dağ taş İslam'dır. Ne oyuna geliriz ne de oyundan kaçarız.", "Çanakkale'de arpa çorbasıyla vatanı kurtarmış milletin torunlarını ekonomik operasyonlarla korkutamazsınız." yazılı dev pankartlar asıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden önce alanda seçim şarkıları seslendirilirken, vatandaşlar sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.Konuşması esnasında Emirhan Soydan adlı çocuğun ağladığını gören Erdoğan, kendisini kürsüye çıkararak, teselli etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından vatandaşlara kenevir bezinden üretilen torba ve çay dağıttı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.Erdoğan, konuşmasının sonunda, video konferans sistemiyle Dilovası SGS Gişeleri'nde, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin açılış töreninin yapıldığı alana bağlandı. Burada bekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve yüklenici firma temsilcileri birlikte kurdeleyi kesti.(Bitti)