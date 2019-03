AK Parti'nin Konya Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin tek sahibinin millet olduğunu; bunun dışında, unvanları ne olursa olsun, görevi partiye hizmet etmek olanların bulunduğunu belirterek, "Şahsım da bu büyük davanın, yani millete ve ülkeye hizmet davasının sadık bir neferidir, o kadar." dedi.Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, davasını merkeze alan ve bunun çevresinde kendisini yenileyen bir parti olduğunu söyledi.Partisinin tek sahibinin milletin ta kendisi olduğuna, bunun dışında, unvanları ne olursa olsun, görevleri AK Parti'ye hizmet etmek olanların bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Şahsım da bu büyük davanın, yani millete ve ülkeye hizmet davasının sadık bir neferidir, o kadar. Buradan milletime sesleniyorum ve diyorum ki: Kendi partinize, AK Parti'ye 31 Mart'ta sahip çıkın. Buna 'Eyvallah mı?' Hem de öyle bir sahip çıkın ki Tapduk Emre'nin dergahından içeriye eğri odun sokmayan Yunus Emre gibi biz de AK Parti'nin kapısından içeriye tek bir yanlış kişinin girmesine müsaade etmeyelim. Buna dikkat edelim. Niyet hayır, akibet hayır. Bizim niyetimiz, ülkemiz ve milletimiz için sadece hayırdan ibarettir. Akıbetimizin de hayırla neticeleneceğinden şüphe duymuyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingi izleyenlere "Konya, 31 Mart'ta milletin partisine, milletin adamına, milletin davasına sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta ülkene, şehrine, geleceğine sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta pusuda bekleyen darbecilere, cuntacılara, vesayetçilere bir kez daha derslerini vermeye hazır mısın? 31 Mart'ta, istiklalimiz ve istikbalimize kasteden alçakları himaye edenlere bir kez daha mesaj vermeye var mısın? 31 Mart'ta, namusumuz olan sandıklara sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta, gönüller almaya, gönüller yapmaya, hizmet siyasetine, gönül belediyeciliğine var mısın? 31 Mart'ta, Cumhur İttifakı'nı Konya'dan inşallah taçlandırmaya var mısın?" sorularını yöneltti.Sorularına "evet" yanıtını alan Erdoğan, "İşte benim meftun olduğum Konya budur. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı."Murat işi sıkı tut, bir an önce bu millet bahçelerimizi yaygınlaştıracağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve şehirleri sadece aşkla sevmekle kalmadıklarına, aynı zamanda hizmetle büyütüp geliştirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Konya'ya son 17 yılda 51 katrilyon yatırım yaptık. 8 binin üzerinde yeni derslik inşa ettik. Bugün 133 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Konya'ya, 2 devlet üniversitesini, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesini kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 18 bin 225 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Birkaç yıl içinde Konya'da, Sarayönü'nde ve Doğanhisar'da toplamda 7 bin 550 kişi kapasiteli 5 yurt binası daha açacağız. 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Artık burada milli maçlar da oynanıyor mu? 10 gençlik merkezini, çeşitli branşlarda spor tesislerini Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları gibi 9 tesisin yapımı, 4 tesisin ise proje ve ihalesi devam ediyor. 900 bin dekar alana sahip Meram Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık mı? Konya'da biri eski stadın yerine, biri de Seydişehir'de Değirmenci Mahallesi'ne olmak üzere 2 millet bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Konyalı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Kendisine dedim; bak Murat işi sıkı tut, bir an önce bu millet bahçelerimizi yaygınlaştıracağız. Bitmedi, her millet bahçesinin içine millet kıraathanelerini yerleştireceğiz, gençliğimiz orada derslerini çalışacak, orada üniversite hazırlığını yapacak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki ihtiyaç sahibi, şehit yakını ve engellilere yaklaşık 3,5 milyar liralık sosyal yardım yapıldığını anlattı. Sağlıkta toplam 2 bin 395 yatak kapasiteli 31 hastaneyle birlikte 86 tesisi Konya'ya kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, bin 200 yataklı Karatay Şehir Hastanesi ve Höyük Devlet Hastanesi ile birlikte 10 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini söyledi."Hans, George, Helga bile böyle hastanelere giremiyor"Mitingde bulunanlara şehir hastanesinin görüntülerini izleten Erdoğan, "Hans, George, Helga böyle hastaneye onlar bile giremiyorlar ama bizim Ayşemiz, Fatmamız, Ahmetimiz, Mehmetimiz inşallah bu hastanelerde tedavisini görecek. Çünkü benim insanıma bunlar evelallah layık. Çünkü biz Kanuni terbiyesiyle büyüdük. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi... Koskoca Devlet-i Aliye-yi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese bedel tutan bir terbiye. Onun torunları olarak biz bunu yapmayacak mıyız? Yapacağız. Yüzde 60'ı biten Konya Şehir Hastanemiz kısa sürede bitecek ve sizin hizmetinize girecek." diye konuştu.Derbent, Akören ve Yunak'a yeni hastaneler yapmak için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Erdoğan, Akşehir ve Seydişehir devlet hastanelerinin ise toplamda 225 yataklı ek binalarla büyütüldüğünü bildirdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Konya'da son 17 yılda 21 bin 871 konut projesini tamamlayarak sahiplerine teslim ettiklerini, imar barışıyla 842 bin Konyalı vatandaşın sorununun çözüme kavuşturulduğunu, öte yandan 167 kilometreden devraldıkları Konya'nın bölünmüş yol mesafesini 974 kilometre ilaveyle bin 141 kilometreye çıkardıklarını belirtti.(Sürecek)