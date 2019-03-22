AK Parti'nin Konya Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi tarafından Konya'da, uzaktan komutalı silah sistemleri konusunda bir fabrika kurulacağını belirtti.Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Yapımı süren Konya-Beyşehir yolu, Beyşehir-Derebucak ayrımı, Yenişarbademli-Antalya hududu yolu ile Ilgın-Aşağıçiğil-Konya-Beyşehir ayrımı yolunun bu yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, "Seydişehir-Bozkır yolu, Yunak-Polatlı ayrımı, Çeltik-Gökpınar-Ankara hududu yolu, Akşehir-Yalvaç-Şarkikaraağaç ayrımı yolu ile Akören-Akkise yolunu da yine bu yıl bitiriyoruz." dedi.Erdoğan, Konya-Karaman ayrımı, Belören-Hadim yolu, Eğiste Viyadüğü, Polatlı-Yunak-Akşehir yolu, Konya-Karaman ayrımı, Çumra yolu, Beyşehir-Şarkikaraağaç yolu, Beyşehir-Şarkikaraağaç ayrımı, Hüyük-Argıthanı yolunu da gelecek yıl tamamlayacaklarını dile getirdi.Ereğli-Halkapınar-İvriz yolu, Belören-Hadim ayrımı, Aladağ-Kızılkaya-Karaman, Bozkır-Hadim, Konya-Akşehir yolları, Konya-Ereğli ile Ulukışla ayrımı yolunu, 2020'de hizmete alacaklarını söyleyen Erdoğan, Konya ve Beyşehir çevre yolları, Alacabey, Alacabel, Tınaztepe tünelleri ve bağlantı yolları ile Beyşehir, Seydişehir yolu ve Emirdağ-Davulga-Yunak yolunu iki yıla kadar bitireceklerini ifade etti."Konya'yı YHT'nin merkezi haline getirdik"Metro hatlarıyla Konya'nın önünde yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:"Mevcut Alaaddin-Adliye Tramvay Hattı ile entegre edeceğimiz 6,5 milyar lira maliyeti olan 22 istasyonlu Necmettin Erbakan Üniversitesi-Gar-Meram Belediyesi Raylı Sistem Hattı'nın ETÜT çalışmalarını başlattık ve tamamlandı. Bu yıl yatırım programımıza aldık. Yapımı için yakında ihaleye çıkıyoruz. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Kampüsü, Meram Belediyesi arasında bir raylı sistem hattı projemiz daha var. Birinci etabın ardından bunun da ihalesini gerçekleştireceğiz."Erdoğan, Konya'yı Yüksek Hızlı Trenin (YHT) merkezi haline getirdiklerini, böylece şehrin Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'le bağlantısını sağladıklarını anlattı.Afyonkarahisar-Konya Hattı, Akşehir-Argıthanı arasını sıfırdan yapmışçasına yenilediklerini hatırlatan Erdoğan, "Kayacık Lojistik Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemelerini tamamlayarak elektrikli olarak işletmeye açtık. Sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde hızlı tren işletmeciliğine geçiyoruz. Böylece Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı."Hedef, 2023'e kadar 29 ilimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmak"Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak Karaman-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı'nın ve ikinci hattın çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Karaman-Ulukışla kesiminin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Ulukışla-Yenice kesiminin de proje çalışmalarını tamamladık. Hedef, 2023'e kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmaktır. Şehir içi raylı sisteme entegre olacak Buğday Pazarı Yüksek Hızlı Tren Garı'nın inşasında sonlara geliyoruz. Bu yıl hizmete sunuyoruz. Konya için çok önemli olan bir diğer hızlı tren projesi Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hattıdır. Bu hatla ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya-Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye, oradan da diğer hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Projenin dört kesim halinde ETÜT çalışmaları devam ediyor."Konya'ya yeni raylı sistem müjdesiAfyonkarahisar-Konya arası demiryolu hattını modernize etmek için çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray, Ankara'da Başkentray gibi Konya'ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandıracaklarını bildirdi.Kayacık-Konya arası hat kesiminde iki yüksek hızlı tren, bir konvansiyonel tren hattı olmak üzere 3 hat bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:"Kayacık-Konya arasındaki çift hatlı yüksek hızlı tren hattının yanındaki konvansiyonel hatta bir tane daha ilave edilerek bu kesimdeki hat sayısını 4'e çıkarıyoruz. Böylece Konya'mıza günlük toplam 20 banliyö seferiyle 15 bin yolcunun taşınacağı modern bir banliyö hattı inşa ediyoruz. Bu hatla sanayi bölgemizle şehir merkezi arasındaki ulaşım sorununu kökten çözüyoruz."Erdoğan, Konya Havalimanı'na yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını yaptıklarını, havalimanının 2003'te 76 bin olan yolcu trafiğinin, 2018'de 1 milyon 127 bine ulaştığını belirtti.Osmanlı'dan bugüne uzanan asırlık rüya proje Mavi Tünel'i hayata geçirmenin kendisine nasip olduğuna değinen Erdoğan, Mavi Tünel ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşa akan sularının, Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajları ile Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacağını anlattı."Bay Kemal bunları duymamıştır"Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bay Kemal, bunu duy. 9 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Tabii Bay Kemal bunları duymamıştır. Kulağı var ama duymuyor. Bir gösterelim bakalım. Onu da bir getirelim ekrana. Geçenlerde Hatay'la ilgili söylemiştim, kalktı diyor ki 'Hatay'da baraj yok ki.' Çünkü kılavuzu karga." diye konuştu.Daha sonra alana yerleştirilen dev ekranlardan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "17 yıldır yönetiyorsunuz. 17 yıldır ne yaptınız?" sözüyle başlayan ve AK Parti döneminde Konya'ya yapılan yatırımların anlatıldığı görsellerle devam eden video izlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna başka cevaba gerek var mı? Aldı mı cevabını? '17 yılda ne yaptın' diyor. Ben Türkiye'yi söylemiyorum, bu yalnızca Konya'ya yaptığımız." dedi.Dün Eskişehir'deki konuşmasında da kente neler yaptıklarını anlattığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Yarın Ankara'da konuşacağız. Ankara'da da ne yaptığımızı ona göstereceğiz. Cumhur İttifakı olarak konuşacağız. Yarın Sayın Bahçeli ile beraberiz. Bir sonraki gün İstanbul'dayız, yine Sayın Bahçeli ile beraberiz. Oralarda da neler yaptığımızı göstereceğiz. Sen kiminle oynuyorsun, kendine gel, kendine."Erdoğan, Konya'nın ve Konya Ovası Projesi'nin en kritik işlerinden olan Afşar Hadimi Barajı ve Bozkır Barajı'nda inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.Göksu Havzası'ndan regüle edilecek suyun Bağbaşı Barajı'na iletileceğini anlatan Erdoğan, baraj gölü altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin yeniden yerleşim çalışmalarının tamamlanmasının ardından barajda su tutulacağını ifade etti."740 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"Son 17 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 740 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:"23 sulama tesisinin de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaatı devam eden 13 sulama tesisiyle 593 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 247 bin dekar arazinin de şebeke sistemi, kapalı sisteme dönüştürülecek. İnşa ettiğimiz 122 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Konya şehir merkeziyle Çumra'nın 2050 yılına kadar olan ihtiyacını Toroslar'ın suyuyla karşılıyoruz."Erdoğan, son 17 yılda Konyalı çiftçilere 7,6 milyar lira tarımsal destek verdiklerini, son 17 yılda Konya'da bir yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 23 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım merkezi kurduklarını ifade etti.Erdoğan, "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Böylece şehrimizi yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Yüksek katma değerli üretim Konya'nın gücüne güç katacak." dedi.Konya'ya 16 milyar liralık yatırımKonya'ya savunma sanayi alanında müjde veren Erdoğan, şöyle devam etti:"Konya Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'nde 300 dönüm Hazine taşınmazı üzerinde savunma sanayi alanında stratejik yatırım yapılması amacıyla irtifak hakkı kurulmuştur. Burada ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimleri konusunda çalışacak bir fabrika kuracağız. Hisselerin yüzde 49'u Konya'da savunma sanayi sektöründe hizmet veren firmalara, yüzde 51'i ASELSAN'a ait olacaktır. Fabrika için 65 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve bölgede ciddi bir istihdam ortaya çıkacaktır. Burada geliştirilecek yerli ve milli silahlarla hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılanacak hem de ihracat yapılacaktır."Erdoğan, Konyalı yatırımcıları yaklaşık 16 milyar liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 54 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, şehirdeki 130 bin iş yerine toplam 2 milyar liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdiklerini aktardı.Konya'da 14 ilçeye doğal gaz verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Şartları zorlayacağız, kısa zamanda Belkaya ve Cihanbeyli'ye de doğal gazı vereceğiz." dedi.Erdoğan, bugüne kadar Konya'daki 340 ata yadigarı eseri restore ettiklerini, Konya'yı kısa zamanda daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.(Sürecek)