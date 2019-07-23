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AK Parti'nin kurucu üye sayısı 10 kişi eksildi

AK Parti'nin güncellenen kurucular kurulu listesinde 68 olan kurucu sayısı istifa edenler ve ihraç edilenler sonrası 58'e düştü. En son Ali Babacan'ın da istifa etmesi üzerine AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden çıkarılan isim sayısı 6'ya yükseldi.

23.07.2019 09:22 AK Parti'nin kurucu üye sayısı 10 kişi eksildi
AK Parti'nin güncellenen kurucular kurulu listesinde 68 olan kurucu sayısı istifa edenler ve ihraç edilenler sonrası 58'e düştü. En son Ali Babacan'ın da istifa etmesi üzerine AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden çıkarılan isim sayısı 6'ya yükseldi.

AK Parti'den istifa edenler arasında Ali Babacan'ın yanı sıra İdris Naim Şahin, Mehmet Nail Berzek, Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk, İsmail Tatlıoğlu ve İdris Naim Şahin bulunuyor. Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Erdal Önder ve Fatma Ünsal ise partiden ihraç edilmişti. İstifa ve ihraç edilen 10 kişi AK Parti'nin kurucu üyeler listesinden çıkarıldı.
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İdris Naim Şahin, Ali Babacan, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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