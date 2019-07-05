AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve daha sonra partiden ayrılan Abdullatif Şener, Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimlerini yorumladı. Şener, "Bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu'nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum." dedi.

CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak dün Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş'ın sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'IN BİRÇOK KARARINA İTİRAZ ETTİM"

Ankara Gündemi programına konuk olan Şener, şunları söyledi:

"AKP'den ayrıldığımdan bu yana hiç pişman olduğum bir nokta yok. Ayrıldığımdan bugüne kadar ki çizgimin çok doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü kamuoyu benim bildiklerimi bilmiyor. Benim yaşadıklarımı yaşamamış, hissettiklerimi, kurduğum empatileri bilmiyor. Ama AKP'nin ilk döneminde her şey güllük gülistanlık gözükürken içten içe ana dinamiklerin bu ülkeye zarar verebileceğini ben gördüm ve 5 yıllık Başbakan Yardımcılığım döneminde Sayın Erdoğan'ın birçok kararına itiraz ettim. Bunlar basında yayınlandı ve kamuoyunda tartışıldı. …Bu çizgide Partinin, kuruluş ilkelerine aykırı bir rotaya girmiş olduğunu gördüğüm için bıraktım.

"ERDOĞAN VE GÜL BIRAKMAMAM İÇİN ISRAR ETTİ"

"2007 seçimlerine katılmayacağımı söyleyince Sayın Erdoğan ile Gül birlikte gece 2'de Başbakanlık Konutu'nda bana ısrar ettiler. Benim siyaset anlayışımla, dünyaya bakışımla Erdoğan'ın bakış açısı farklı. Ben merkezli bakış açısıyla devletin yönetilmeyeceğini biliyordum. Etrafındakileri de karanlık şeylere bulaştıracak birinin yanında siyaset yapmam mümkün değildi. Geldiğimiz nokta ortada… Sürekli her şey benim olsun, saraylar uçan saraylar yazlık saraylar benim olsun, bütün yetkiler benim olsun, Başbakanlık yetmiyor Cumhurbaşkanlığı yetmiyor tek başıma hükümet olayım, yargıda da benim sözüm geçmeli dedi. Yasama organı Parlamento beni denetlemesin dedi. Parlamentonun ana görevi yasa çıkarmaktır ama bütün yasaları o çıkarmasın benim de yetkim olsun dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle parlamentonun yetkilerine el koydu. Bütün bu düzenlemeleri yaptı ve Türkiye batağın içine saplandı. Türkiye krizde, iç barış tahrip oldu, ağır dış sorunlarla boğuşmaktayız. Korktuğum endişe ettiğim şeyler ortaya çıktı. Bu sürecin sorumlusu olmak istemedim."

Abdullatif Şener

YENİ PARTİ İDDİALARI

"Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu'nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu'ndan yana değil. Bunun için Davutoğlu'nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum."

TAVSİYE: DAHA NET TAVIR SERGİLEMELERİ GEREKİYOR

"Babacan parti kurarsa ne olur? Şu an net bir resim çizmekte zorluk var. Aylardır Türkiye bu partiden bahsediyor fakat parti ile ilgili konuşulan kişiler ise hatta Partinin genel başkanı olacağı söylenen kişilerden net bir açıklama çıkmıyor. İşin sahibinin net duruşunun olması lazım.Bana kalırsa AKP'nin kuruluşu sırasında beraber olduğumuz arkadaşların biraz daha kararlı olmaları, açıklama yapmaktan, net tavır sergilemekten, Hükümetin yanlışlarını söylemekten kaçınmamaları lazım. Umarım önümüzdeki süreçte bu netliği göreceğiz. Güçlü yeni bir parti kurulacaksa bunun parlamentoda ayağının olması lazım. Bu da en azından bir gruplarının olması lazım. Yeterli sayıda milletvekili ile bir grup oluşturmaları gerekir, Meclis faaliyetlerine aktif katılmaları gerekir, Meclis çalışmalarında partilerinin görüşlerini kamuoyuna iletmeliler. Grupları olmazsa başlarken zorlukla karşılaşabilirler."