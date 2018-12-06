AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu Oldu

AK Parti'nin Kütahya
Belediye Başkanı adayı avukat Ahmet Sami Kutlu
oldu. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Sami
Kutlu olduğunu açıkladı.
Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya halkına hizmet etmenin büyük bir şeref ve onur olduğunu söyledi.
Ağır bir sorumluluk aldığını belirten Kutlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz tarafından bana Kütahya halkına hizmet etme imkanı sunuldu. Tarafıma verilen görev büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. İnşallah bu görevi başarıyla ve layıkıyla yerine getirerek, alnımızın akıyla çıkacağım. Kütahya'da bayrağı devir alarak inşallah daha ileriye taşıyacağım." dedi.
Ahmet Sami Kutlu'nun öz geçmişi
Ahmet Sami Kutlu 1970'te Kütahya'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun olan Kutlu, 24 yıldır Kütahya Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor.
AK Parti il yönetiminde yer alan Kutlu, İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Kutlu, evli ve 2 çocuk babası.
Cumhurbaşkanı,Ahmet Sami Kutlu,Kütahya
06 Aralık 2018 Perşembe 13:50