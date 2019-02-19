AK Parti'nin Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belirlendi

AK Parti
'nin Kütahya
Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre liste şu isimlerden oluştu: Elif Demirelli, Ercan Mercan, Osman Zeybek, Bilal Yurttaş, Mehmet Naci
Pekcan, Sami Kaplan, Hatice Yakar
, Selim
Kaplan, Ahmet Güven
, Mahmut Öztaş, Dilek Aslan
, Selim Durmaz, Murat Haser, Süleyman Rıfkı Acar, Banu Akalınoğlu, Mehmet Salih
Erez, Kıymet Gazan, Ekrem Akbunar, Dilek Arman, Metin Sert, Nuri Ercura, Melek Mankan, Mustafa Kart, Gülcan Yurdakul, Dila Meryem
Özel Tahmaz, Recep Çakır, Ergün Erin ve Mücahit Demir
'den oluştu.
Kontenjan adayları ise Mehmet Eşsiz, Ahmet Bağırgan ve Erdal Özçelik olarak kamuoyuna açıklandı. - KÜTAHYA
Mücahit Demir,Kütahya,AK Parti
Kaynak: İHA