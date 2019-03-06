AK Parti'nin Malatya Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz." dedi.Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Alana kurulan dev ekrandan, HDP'li parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin bazı konuşmalarını içeren videoyu izleten Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz." şeklindeki sözlerini hatırlattı.Alandakilere, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye soran Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Peki ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye'yi bunlar bölmek istiyor, sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, lütfen oraya defol. Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır.' Neden? Çünkü bu milletin çukur, kanal açmaya parası yok, hizmete var."Bu millete hizmetkar olmaya geldiklerini belirten Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi."İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla hizmet edendir." sözünü hatırlatan Erdoğan, yola böyle devam edeceklerini vurguladı.Kimin kimlerle olduğunu kimlerle yol yürüyüp, yoldaşlık ettiğini gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Ne diyor; 'biz sırtımızı YPG, PKK'ya dayadık.' Siz o terör örgütlerine sırtınızı dayamaya devam edin. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Biz bu yolda böyle yürüyoruz, farkımız bu." ifadesini kullandı."31 Mart, oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'na ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:"Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır. 31 Mart sadece partilerin, adayların yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim belediye başkanlıkları yanında bir beka seçimidir. 31 Mart, ülkemizin ayaklarına vurulmaya çalışılan prangaları kırma seçimidir. Eğer bizler Cerablus'ta, Afrin'de bu onurlu mücadeleyi vermeseydik oralardan yapılan saldırıların neticesi farklı olabilirdi, işte beka meselesi. 31 Mart, Suriye'de, Irak'ta oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir.31 Mart, Türkiye'yi terör kuşağıyla çevrelemek isteyenlere hadlerini bildirme seçimidir. 31 Mart, hülle ile hileyle bölücü terörün uzantılarını belediyelere doldurmaya çalışanlara esaslı bir ders verme seçimidir. 31 Mart, Pensilvanya'yla Kandil'le anlaşıp, sizin iradenize, halkın iradesine siyasi tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir."Erdoğan, alandakilere, 31 Mart'ta sadece Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını, ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerinı ve muhtarları seçmeyeceklerini belirterek, "31 Mart'ta milletimizin birliğine, dirliğine, kardeşliğine saldıranları, sandıkta sizler püskürteceksiniz. 31 Mart'ta sandığa giderek vereceğiniz oylarla Türkiye'nin önünde yepyeni bir ufuk açacaksınız. Sandığa gitmeyenleri de sandığa götüreceksiniz." diye seslendi."9 bin 802 kişi kapasiteli yurtlar"Malatya'nın tarihi yapısının önemine değinen Erdoğan, kente yapılan yatırımları anımsattı."Son 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon liralık yatırım yaptık." diyen Erdoğan, eğitim alanındaki yatırımları anlattı.Bu kapsamda kente 4 bin 726 yeni derslik inşa ettiklerini, Turgut Özal Üniversitesini kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, Yüksek Öğrenim Yurtlarından riskli olanları yıktıklarını, koğuş sisteminde olan yurtları bazalı sisteme geçirerek dönüştürdüklerini kaydetti.Erdoğan, 9 bin 802 kişi kapasiteli yurtlarda öğrencilere hizmet verildiğini hatırlatarak, önümüzdeki yıl merkezde 2 bin kişi kapasiteli yurtlar açacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 27 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptıklarını anımsatarak, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un da stadın hakkını verdiğini belirtti.Recep Tayyip Erdoğan, Yama Dağı Kayak Merkezi, Battalgazi ve Akçadağ'a spor salonları, Arapgir'e yüzme havuzu kazandırdıklarını, Malatya Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Doğanşehir Yüzme Havuzu'nun da yapımının sürdüğünü dile getirdi.Erdoğan, Darende Gençlik Merkezi ve Pütürge Spor Salonu'nun ihalesinin ise devam ettiğini kaydetti.(Sürecek)