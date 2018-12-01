AK Parti'nin MHP'ye Jest Yapacağı 5 Şehir Belli Oldu

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de ittifak yapma kararı verdi. İttifak çerçevesinde seçimin kilit noktası olan üç büyük şehir İstanbul, İzmir ve Ankara'dan MHP aday çıkarmayacağını duyurmuş AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP'nin bu adımına 'jestle' cevap vereceklerini söylemişti.

AK Parti'nin geride bıraktığımız Kasım ayı içinde toplam 60 ilin adayını duyurmuştu. MHP ise bugün 9'u il 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 belediye başkan adayını duyurdu. MHP daha önce de 5 ilin belediye başkan adaylarını duyurmuştu.

AK PARTİ'NİN JEST YAPACAĞI İLLER

Sözcü'de geçen habere göre; AK Parti ve MHP'nin duyurduğu listelere göre; AK Parti, sahip olduğu Kütahya, Erzincan ve Kırşehir'den aday çıkarmadı. AK Parti, Bunlara ilave olarak Cumhuriyet Halk Parisi'nin (CHP) elinde olan Zonguldak ve Aydın'dan aday çıkarmadı. Listelere göre bundan sonraki dönemde AK Parti aday göstermediği zaman, 3 şehirde MHP'ye jest yaparken kritik iki ilde de ittifak yaparak CHP'nin üstünlüğüne son vermiş olacak.

KRİTİK İKİ İL ZONGULDAK VE AYDIN

30 Mart 2014'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin üstün olduğu Zonguldak ve Aydın'da AK Parti şimdilik aday çıkarmadı. MHP'nin aday çıkardığı bu şehirlerde Cumhur İttifakı'nın tek aday göstermesi halinde CHP'nin işi zora girecek. 2014 yerel seçim neticelerine göre Zonguldak'tan birinci parti olarak gelen CHP, 26 bin 079 oyla toplam oyların yüze 39.9'unu toplamıştı. Buna cevap veren AK Parti, 25 bin 249 oyla yüzde 38.6; MHP, 11 bin 581 oyla yüzde 17.7 oy toplamıştı. Benzer halde olan Aydın'da ise CHP, 285 bin 148 oyla yüzde 43,8; AK Parti 189 bin 814 yüzde 29,2; MHP ise 140 bin 307 yüzde 21,6'lık oy oranına sahip olmuştu.