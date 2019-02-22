AK Parti'nin Muğla Mitingi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz, bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarından, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.Cumhur İttifakı'nı Meclis'te hukuki dayanağa kavuşturduklarını ve "Bunu millet istediği sürece devam ettireceğiz" dediklerini anımsatan Erdoğan, "Ama ben ne diyorum; pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Peki onlar kendi ittifaklarını nasıl, niçin kurduklarını, hangi pazarlıklarla bir araya geldiklerini söyleyebiliyorlar mı? Söylemiyorlar. Kandil bu ittifakı destekliyor, teröristler destekliyor. Yakalanan teröristler bu ittifakın başarısı için çalıştıklarını inkar ediyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının adayları içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göğe sığdıramayan da var, bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var."Onlara bir şey söylemelerine gerek olmadığını, birbirlerine söylediklerine bakıldığında zaten ortada nasıl bir oyun döndüğünün rahatça görülebileceğini belirten Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarından PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler." diye konuştu."Aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde Türkiye'nin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki tüm kesimlerin de son ümit olarak 31 Mart'a sarıldığının altını çizerek, "31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Muğlalılar tüm bunları görüyor, ben buna inanıyorum. Miletimiz tüm bunları görüyor. Onun için de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın tüm Türkiye'de rekor bir oyla sandıktan çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu millet, önüne kurulan tuzakları, arkasından çevrilen dolapları, sinsice oynanan oyunları 31 Mart'ta bir kez daha bozacaktır." dedi.Muğlalı vatandaşlardan 31 Mart'ta ülkeye, geleceğe, sandığa, demokrasiye, milli iradeye, Cumhur İttifakı'na sahip çıkma, "belediye işi gönül işi" deme sözünü alan Erdoğan, şöyle konuştu:"Önümüzde yapacak çok işimiz var. Daha istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere hak ettikleri dersi vereceğiz. Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz. Daha yapacak çok okullarımız, hastanelerimiz var. Yollarımız, barajlarımız, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Ama bunu sadece merkezi yönetimle değil aynı zamanda yerel yönetimle birleştirdiğimiz zaman bu güç farklı olur. Onun için sizden güçlü bir destek istiyoruz. Çok koşacağız, çok çalışacağız, gönülleri fethedeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çoşkuları, vefaları ve muhabbetleri için teşekkürlerini iletti.NotlarMiting alanında "Durmadık devam, hoşgeldin ey koca yürekli adam, Muğla'dan sana koskoca selam" ve "Kader gayrete aşıktır, Muğla'ya ak belediye yakışır" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Muğla'nın üzerini raptiye ile işaretledi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır da birer konuşma yaptı.Mitinge, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katıldı.Erdoğan, mitingin ardından Muğla'nın Milas ilçesinde belediye başkan adayı gösterilen Barış Saylak'a AK Parti rozeti taktı.(Bitti)