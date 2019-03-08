AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, seçim bürosunda tepki çeken bir konuşma yapmıştı. Gülpınar tepki çeken konuşmasında,"Allah emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak" ifadelerini kullanmıştı. Dini kullandığına dair gelen eleştirilere yanıt veren Gülpınar, "Sen de kullan. Din benim tekelimde olan bir şey değil. AK Parti'nin tekelinde olan bir şey değil." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, tepki çeken konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"ALLAH SİZE HİÇBİR HESAP SORMAYACAK"

"Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor. Bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir, halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, illaki bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak

"NEDEN KULLANMAYAYIM Kİ ARKADAŞ"

Gülpınar'ın bu sözlerine sert tepkiler geldi. Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Gülpınar, sözlerini savundu.

AK Partili Gülpınar, kendisinin dini siyasete alet etmekle suçlanmasını anlamadığını belirterek, "Neden kullanmayayım ki arkadaşlar? Sen de kullan. Din benim tekelimde olan bir şey değil. AK Parti'nin tekelinde olan bir şey değil. Bunu herkes kullanabilir." dedi.

Kendisinin Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmalarında da sürekli dine referans yaptığını söyleyen Gülpınar, "Geçmişinde Katolik olan, bugün agnostizmi savunan, son derece İslam düşmanı ve İslam düşmanlarıyla beraber hareket edip İslamofobianın Avrupa'da vesile olan politikacıların bulundukları ortamlarda bu atıflarda bulunmak bir eksiklik olabilir mi?" dedi.