AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partileri arasındaki Cumhur İttifakı'nda en ufak bir çatlağa izin vermeyecek bir iş birliği yürütürken, yerel yönetimlerde taraflar arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanıyor.

AK PARTİ, KOMİSYONDAKİ MADDENİN KABULÜNÜ İSTEDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı AK Parti ile MHP arasında sert tartışmalara sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediye meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş, gündem maddesi imar komisyonu raporları üzerinde söz alarak partisinin görüşlerini ifade etti. Ulaş, "İmar kanununa göre 14 adanın düzenlemesini yaptık. AK Parti grubu olarak komisyondaki maddenin kabulünü talep ediyoruz. Vatandaşlar çok mağdur, en az iki adanın uygulama dışında tutulmasını istiyoruz" dedi.

MHP'Lİ BAŞKAN'IN KARŞILIĞI SERT OLDU

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'in AK Parti meclis grubunun talebine karşılığı ise sert oldu. MHP'li Ergün, "Vatandaş ruhsatını almadan evini neden yıkmış? Onun hesabını müteahhit versin. Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız. Yasalar çerçevesinde hukuksuz, kanunsuz bir işi meclisten geçirmem. Çoğunluk karar alır geçirirse, buyurun. Yetkimi kullanıp gerekli itirazları yaparım" diye konuştu.

KOMİSYONDA KALDI

Yapılan oylamada, MHP ve CHP meclis grubunun kabul, İYİ Parti'nin çekimser oyu ile ilgili maddenin komisyonda kalması yönünde karar verildi.