AK Parti'nin Ordu Adayı Eski Bakan Hilmi Güler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ak Parti
'nin Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan adayını Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mehmet Hilmi Güler
olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ak Parti'nin Ordu'da Büyükşehir Belediyesi adayını Mehmet Hilmi
Güler olarak açıkladı. 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğan Mehmet Hilmi Güler
, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 22'inci dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.
Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Enver Yılmaz
'ın AK Parti Genel Merlezi tarafından istifası istenmişti. 18 Eylül
2018'de istifa eden Yılmaz'ın yerine Altınordu
ilçe Belediye Başkanı Engin Tekintaş belediye meclisinde yapılan oylamayla Ordu Büyükşehir Belediye Balkanlığı'na seçilmişti.
- Ordu
Ak Parti,Ordu
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:44