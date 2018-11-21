AK Parti'nin Oylarıyla Kartlı Sayaçlardan Bakım Ücreti Alınmayacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:33



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:33

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşiminde görüşülen il genelinde su abonelerinden alınan 3 TL bakım ücretinin kaldırılması yönündeki maddenin AK Parti Grubu'nun oylarıyla kabul edildiğini belirtti.MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Genel kurulda AK Parti Grubu'nun önergesi sonucu il genelinde su abonelerinden alınan 3 TL bakım ücretinin kaldırılması yönündeki madde gündeme geldi. MHP Grubu'nun kabul etmediği ve CHP Grubu'nun ise çekimser kaldığı madde AK Parti Grubu'nun oylarıyla kabul edildi. AK Parti Grubu'nun oylarıyla alınan karar ile 3 liralık bakım bedeli ortadan kalktı. Ayrıca genel kurulda alınan kararlar ile suya zam yapılmazken, kartlı su sayacı taktırmak ise isteğe bağlı oldu.Manisalıların su sayacı mağduriyetinin AK Parti Grubu'nun oylarıyla giderildiğini belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı uygulaması vatandaşlarımıza büyük mağduriyetler yaşattı. Bu uygulama vatandaşlarımız tarafından istenmemesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ bu sistemi hala zorunlu olarak göstermeye devam ederken diğer bir yandan da her ay düzenli olarak 3 lira bakım ücreti alıyordu. Bakım yapılmasa bile bu ücret düzenli olarak kesiliyor. AK Parti Grubu olarak MASKİ Genel Kurulu'nda grubumuzun daha önce verdiği 3 TL bakım ücretinin ve akıllı sayaç uygulamasının kaldırılması ile ilgili önergenin hep arkasında olduk. Ayrıca bu kart sayaçları abonelere takılmadan önce sorulması gerektiğini defalarca söyledik. MASKİ Genel Kurulu'nda en başından beri su abonelerinden alınan 3 liralık bakım ücretinin kaldırılmasını istedik. 3 liralık bakım bedelinin kaldırılması yönündeki önerge komisyona gidip ardından genel kurulun gündemine geldi. Partimizin oylarıyla geçen madde kapsamında artık su abonelerinden 3 lira alınmayacak" dedi."Kartlı su sayacı isteğe bağlı oldu"Kartlı su sayacının da artık isteğe bağlı olduğunu kaydeden Başkan Mersinli açıklamasına şöyle devam etti: "Daha önceden de suya yapılacak olan zam artışının arkasında olmayacağımızı belirtmiştik. Bu yönde de alınan karar ile suya zam yapılmadı. Üstünde ısrarla durduğumuz kartlı su sayacı takılması ile ilgili de alınan karar ile bu uygulama isteğe bağlı oldu. Bu büyük bir hukuksuzluktu, alınan kararla da bu ortadan kalktı. Tabi bu süre zarfında çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. AK Parti olarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerek mecliste, gerekse MASKİ Genel Kurulu'nda üstümüze düşen her görevi yapacağız." - MANİSA