AK Parti'nin Rize Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına devam ediyoruz. Resmi olarak dün Artvin'de 2022'yi söyledim ama sonra müteahhit firmalarla görüştüm, 'Allah'ın izniyle fevkalade bir durum olmazsa biz bunu 2020 sonuna kadar da bitirebiliriz' dediler. Dolayısıyla 2020 sonunda artık Artvin-Rize Havalimanı'ndan Rize'ye geleceğiz." dedi.Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Rize'yi sadece derin bir aşkla sevmekle kalmadıklarını, aynı zamanda şehri yatırımlar, hizmet ve eserlerle donattıklarını belirten Erdoğan, son 17 yılda şehre 18 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, kendilerinden öncekilerin böyle bir derdinin olmadığını ifade etti.Eğitimde bin 800 yeni derslik inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, bugün 20 bin yükseköğrenim öğrencisi, bin 72 öğretim üyesiyle bölgenin parlayan yıldızı haline gelen üniversiteyi memleketle buluşturduklarını dile getirdi.Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 526 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, Güneysu Deresi'nde öğretim üyeleri için yerel mimariyle lojmanlar yapıldığını kaydetti.Bu yıl Ardeşen'de 300 kişi kapasiteli, bir kaç yıla kadar Merkez'de, Çayeli'nde, Fındıklı'da, Güneysu'da ve Pazar'da toplamda 2 bin 750 kişi kapasiteli 5 yurt binası daha yapacaklarını belirten Erdoğan, "Rize'ye yüzme havuzları, sporcu fabrikası, gençlik merkezi, spor salonu, kamp eğitim merkezi, Çayeli ve Güneysu'ya gençlik merkezi, ilçelerimize futbol sahaları inşa ettik. Ardeşen, Pazar ve Fındıklı gençlik merkezlerimizin, Rize su sporları tesisimizin, Çamlıhemşin, İkizdere ve Kalkandere spor salonlarımızın, Pazar yarı olimpik yüzme havuzunun yapımları devam ediyor." diye konuştu.689 milyon lira destekŞehirdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere 689 milyon liralık kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere 28 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 250 yataklı Rize Devlet Hastanesi de var. Ayrıca, eğer taliplisini bulabilirsek sözümdeyim, Rize'ye inşallah bir de şehir hastanesini ayrıca inşa edeceğiz. Rize'ye kazandıracağımız 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Bu 800 yataklı şehir hastanesi noktasında ön hazırlıklar tamam, bütün mesele şimdi o ihaleye girecek müşteriyi bulmak. İnşallah o bulunduğu anda bismillah diyeceğiz. Çayeli'ne de 50 yataklı devlet hastanesi yapacağız. Rize'de 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 74 bin 462 hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Şehir merkezinde ve beldede hizmet verecek toplam 9 atık su arıtma tesisinden 4'ünün yapımı, 5'inin proje çalışmaları devam ediyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülbahar Hatun Camii, Fındıklı Meyveli köyü Camii, Ardeşen Pirinçlik köyü Camii ve Çayeli Hacıbaşı Camii'nin de aralarında olduğu 7 tarihi eseri restore ettiklerini hatırlattı.Rizelilere Karadeniz ağzıyla "Gökte yıldız ay misun" türküsünün, "Kemençeme tel misun, derdimi bilir misun, hayde gidelim desem benimle gelir misun" sözleriyle seslenen Erdoğan, "Biz de Rizeli hemşehrilerimiz, her yere rahatça gidebilsin diye ulaşımda 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 142 kilometre ilave ederek 162 kilometreye çıkardık. İkizdere-İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını hizmetinize sunduk." dedi.Karadeniz ağzıyla "Ovit Tüneli'nden geçtin mi, nasil iyi midur? Durmaduk çaliştuk, onlar seyretti biz dağları delduk." diyen Erdoğan, "Biz Ferhat'ız Ferhat, siz de Şirin, dağları delerek Şirin'e ulaştık. Kar, kış demedik, Ovit Tüneli'ni öyle açtık. Kar, bora fırtına vardı öyle açtık. Niye? Bizim işimiz var. Koşmamız lazım, yapacağımız çok iş var." ifadesini kullandı.İyidere ayrımı-İkizdere devlet yolunu, Güneyce Tüneli'ni, Hurmalık tünellerini, Saharha Tüneli'ni, Rize dağ dibi yolunu, İyidere-Çayeli ayrımı-Güneysu yolunu, Rize-Çayeli-Büyükköy ayrımı yolunu, Gündoğdu-Veliköy yolunu, Rize güney çevre yolunu bu yıl tamamlayacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Sayın Bakan tamamlıyor muyuz? Bak bir yanlış olmasın, hemşehrilerime söz verdiğim zaman bu işin bitmesi lazım. Sayın Genel Müdür sen de orayasun ona göre. Bitmiyor, Çayeli-Pazar-Hemşin ayrımı yolunu, İyidere-İkizdere ayrımı-Kendirli yolunu ve Rize Diyanet Eğitim Merkezi ayrımı-Isırlık yolunu da yine bu yıl sizlerin istifadesine sunuyoruz. 4 tüneli ve 3 köprüsüyle Çayeli-Kaptanpaşa yolunu, 4 çift tüp tüneliyle birlikte Rize-Pehlivantaşı-Kalkandere yolunu ise seneye tamamlıyoruz.Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına devam ediyoruz. Resmi olarak dün Artvin'de 2022'yi söyledim ama sonra müteahhit firmalarla görüştüm, 'Allah'ın izniyle fevkalade bir durum olmazsa biz bunu 2020 sonuna kadar da bitirebiliriz' dediler. Dolayısıyla 2020 sonunda artık Artvin-Rize Havalimanı'ndan Rize'ye geleceğiz. Buraya 20-25 dakika, Çayeli'ne 10-15 dakika bu kadar yakın mesafede, inşallah bunu yapacağız. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete sunduktan sonra ben turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder yaylalarına, Handüzü yaylalarına kadar bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz. Gerek yabancı, gerek iç."Rize Limanı'nın onarıldığını, Pazar'a, Çayeli'ne, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptıklarını dile getiren Erdoğan, İyidere'deki lojistik limanının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.Rize içme suyu tesislerinde inşaat çalışmalarının bitmek üzere olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşa ettiğimiz 56 taşkın koruma tesisiyle Rize şehir merkezi, 95 yerleşim yeri ve 15 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 21 taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor. Rizemiz tabiat turizmi açısından son derece önemli bir potansiyele sahip. Rize'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Kaşgar Dağları Milli Parkı'nı yaptığımız tesislerle kullanıma açarak, vatandaşımızı tabiatla buluşturduk. Tunca Vadisi'nde, Handüzü'nde, Hemşin şelalelerinde Isırlık Tabiat Parkı'nda turizmi geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar Rize'ye toplamda 2,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Son 17 yılda Rize'de Çaykur tarafından 10,6 milyon ton yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize yaklaşık 11,3 katrilyon lira ödedik. İnşallah şimdi yeni bir adım atıyor çay bitkisi gen havuzunu oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin beraberce yürüteceği bu projeyle en az 2 bin farklı adet gen tipini tarayacak, iki adet gen havuzu oluşturacağız."(Sürecek)