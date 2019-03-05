AK Parti'nin Sancaktepe Mitingi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'." dedi.Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde vatandaşlara seslendi.Sancaktepe'nin tüm semtlerinde ve mahallelerindekileri selamladığını ifade eden Erdoğan, milletin partisi AK Parti ile yola çıktıklarından bugüne kadar ilçeye çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.Erdoğan, ilçeyi geçmişteki halinden bugüne getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Bütün bunlar bir aşkın, bir azmin, bir kararlılığın neticesidir. Özellikle yola çıkarken bir şey söyledik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyetle yürüyeceğiz dedik. Bunun üzerine bizler ulaşımı, bunun üzerine bizler enerjiyi, turizmi, dış politikayı bina ettik ve bugünlere geldik. Özellikle de şunu sizlere ifade etmek istiyorum. Karşımda burada yaptığımız okulları görüyorum. Burada yaptığımız kültür merkezlerini görüyorum. Geçenlerde İstanbul'da bu CHP'nin bir adayı var ya. Çıkmış diyor ki, 'AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok.' İstanbul'da bir aday tanıtımı yapmak istediniz. Nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığınız. Eğer bir tane kongre merkezinin olsaydı, gider orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi'ne geldiniz? Demek ki sizde yok. Ama AK Parti o Sütlüce mezbahanesini kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası pırıl pırıl. Uluslararası hizmet veriyor. Bütün bu adımlarla beraber, karşımda da Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var. Şimdi Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal'in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez.""Öğretmen sayısını artırdık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 sene önce Sancaktepe'de ilk ve orta öğretimde 53 bin 500 öğrenci, bin 743 öğretmen, bin 146 derslik, 58 tane de okul olduğunu ifade ederek, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 45, orta öğretimde 50 olduğunu söyledi.Şimdi ise 2019'da öğretmen sayısını 3 bin 956'ya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Yani neredeyse bire bir artırdık. Bitmedi, derslik sayımızı da 2 bin 805'e çıkardık. Bu da neredeyse bire iki katladı. Okul sayımızı 181'e çıkardık. Bütün bunlardan öte sınıflardaki öğrenci sayımızı da 30'a, 20'ye düşürdük. Bu neyi gösteriyor? Biz ne dediysek onu yaptık. Ama bu CHP'nin böyle bir derdi var mı? Hep söylüyorum, 94'te söyledim. CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'." diye konuştu.Erdoğan, İstanbul'da çöp dağları bulunduğunu, her tarafın çukur ve çamur deryası olduğunu, bu çöp dağlarını, çamuru ve çukurları yok ettiklerini anlatarak, susuzluk sorununu çözdüklerini, Sancaktepe'ye kadar Melen'den 180 kilometre uzaklıktan su getirdiklerini kaydetti.Aynı şekilde Avrupa Yakası'na da 140 kilometre uzaklıktan su getirildiğini, suyu deplase etmek için boğazın altından içinden araç geçecek büyüklükte tünel yapıldığını, su sıkıntısı yaşandığında diğer yakadan su getirildiğini belirten Erdoğan, "İSKİ'nin tankerleriyle su kuyruklarını hatırlayın. Şimdi böyle bir durum var mı? Temizledik mi? Hava kirliliği var mıydı?" dedi.(Sürecek)