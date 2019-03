AK Parti'nin Şanlıurfa Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.Şanlıurfa'da 17 yıl önce bir tane olan organize sanayi bölgesi sayısının 5'e yükseldiğini ve istihdamın da 20 bin 180 kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, Şanlıurfa'da biri gıda ihtisas olmak üzere 2, Birecik, Siverek ve Viranşehir'de birer olmak üzere, 5 organize sanayi bölgesi daha kuracaklarını aktardı.Tüm parsellerde faaliyet başladığında 39 bin kişilik yeni istihdam sağlanacağını anlatan Erdoğan, Birecik'teki organize sanayi bölgesinin elektrik sorununu da çözdüklerini bildirdi.Kente ayrıca bir teknopark ile araştırma geliştirme merkezi kurduklarını da hatırlatan Erdoğan, "Şanlıurfalı iş insanlarımızı, girişimcilerimizi yaklaşık 6,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek, yaklaşık 54 bin kişilik ilave istihdam sağladık. Şehrimizdeki 40 bin 550 iş yerimize toplam 1 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Prim teşviki verdik." diye konuştu.Şanlıurfa'nın yanı sıra Eyyübiye, Haliliye, Viranşehir, Karaköprü ve Siverek'e doğal gaz getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bu yıl kalan ilçelere de doğal gazı ulaştıracaklarını belirtti.Bu yıl Birecik'e doğal gaz getireceklerini aktaran Erdoğan, 31 Mart'tan sonra kenti çok daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti."Şanlıurfa, hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? Tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Şehrimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturuyor muyuz?" sorularını yönelten Erdoğan'a alandakiler, hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi."Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." diyen Erdoğan, ülke için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi ve şehirlerini kardeşlikle büyütmek istediklerine işaret ederek, cumhurbaşkanı olarak kendisi, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediyeleriyle el ele vererek, şehri daha iyi yerlere taşıyacaklarını anlattı."Aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey"Seçmeni tezgah ve oyunlara gelmemeleri konusunda uyaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş beyefendi aday olmamış, aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu dava da kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Onun için de emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz."Alandakilere, "Siz de emanetinize sahip çıkıyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Biz milletimizi birlikle, beraberlikle dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil. Biz şehirlerimizi hizmetle, muhabbetle yatırımla geliştirmek istiyoruz. Buna karşılık birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'de 1984'ten bu yana vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu örgüt bugüne kadar en başta benim Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğini peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Dün öyleydi bugün de öyle."Kürt vatandaşların da yoksulluk, ihmal edilmişlik, baskı, haksızlık gibi sıkıntıları olduğuna değinen Erdoğan, "Bu sıkıntılar Türkiye'nin her yerinde vardı ama bu bölgede daha ağır bir şekilde yaşanıyordu. Biz işte böyle bir Türkiye'yi devraldık. Hemen kolları sıvadık, eğitim, sağlık adalet, emniyeti ulaşım, tarım, enerji bütün bu alanlarda adımlarımızı attık. Ama bunlar ülkemizi bölmeye çalıştılar." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara, HDP'nin parti yöneticileri ve milletvekillerine ait teröre destek veren konuşmalarını içeren videoyu da dev ekrandan izletti.Alandakilere, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye seslenen Erdoğan, "Hayır" yanıtını aldıktan sonra, Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleri olduğunu kaydetti."Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor, 'bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.' Kadına bak ya, söylediği lafa bak. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah'ımız var. Biz, 'yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Bu işin teferruatı yok. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi, kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar'. Ne oldu, 1 Temmuz geride kaldı. Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik hatta Kandil'de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı.Bu yıl turizmde Göbeklitepe yılı ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün orada açılış yapacaklarını, ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sanatçıların da katılımıyla kadınlarla etkinlikte bir araya geleceklerini anlattı.NotlarCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında partisinin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısını söylerken sanatçı İbrahim Tatlıses de platforma çıkarak, Erdoğan'ın yanında vatandaşları selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özcan, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül de birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Şanlıurfa'nın üzerini raptiye ile işaretledi.Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.Mitinge, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.(Bitti)