AK Parti'nin Seçim Manifestosunun Detayları Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyuracağı 10 maddelik seçim manifestosunun detaylarına son rötuşlar yapıldığı ileri sürüldü. "1994 ruhunun öne çıkarılacağı belirtilen manifestoda AK Parti'nin yeni dönem belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak ve halka dokunacak somut uygulamalar esas olacak" dendi.

"1994 RUHU İLE YENİ DÖNEM BELEDİYECİLİK"

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın kulislere dayandırdığı habere göre, AK Parti tarafından hazırlanan seçim manifestosunda '1994 ruhu ile yeni dönem belediyecilik' öne çıkacak. 2023 vizyonunun da izlerini taşıyacak olan manifestoda kentsel dönüşüm başlığı altında mahalle temelli kentsel dönüşüm yapılacak.

"HER ŞEHRİN KENDİNE HAS VİZYONU OLACAK"

Manifestoda her şehir için bir şehir anayasası yapılacağı belirtilecek. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak. Ruhu olan mekanlar öne çıkacak.

"ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLERE DİKKAT ÇEKİLECEK"

Yatay mimari de manifestoda yer alacak başlıklar arasında. Çevre dostu şehirlerin de dikkat çekileceği manifestoda sıfır atık projesi de uygulanacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

"MAHALLE VE ADA BAZLI İMAR PLANI YAPILACAK"

Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.

"BELEDİYE BAŞKANLARINDAN YERLİ MALINA AĞIRLIK VERMESİ İSTENECEK"

Tasarruf tedbirlerinin de yer alması beklenen manifestoda usulsüz ve keyfi harcamaların yapılmamasına dikkat çekilecek. Belediye başkanlarından yerli malına daha fazla ağırlık verilmesi istenecek. Belediye başkanlarının hemşehrilerine örnek olması üzerinde durulacak. Başkanların konuşmasından, kıyafetine, ulaşılabilir olması da diğer başlıklar arasında.

HAYVANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER DE MANİFESTODA

Manifestoda hayvanlara yönelik de yeni düzenlemelerin mesajları yer alacak. Sokakta yaşayan hayvanların en iyi şartlarda bakılması ve korunmasına yönelik alt yapıya dikkat çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 10 maddelik manifesto, belediye başkanlarının taahhütü olacak ve bu maddelere uymaları istenecek.