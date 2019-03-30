AK Parti'nin Sevgi Yürüyüşü

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Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından kentte "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.Yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, AK Parti'nin Yeşilyol'daki seçim bürosunun önünden başladı.Katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile destek verdiği yürüyüşte AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Hüseyin Sezen, vatandaşları selamladı.Kurtuluş ve Milli Birlik Caddesi'nden geçen katılımcılar, yürüyüşü Anıtpark önünde sonlandırdı.Yürüyüşe çok sayıda partili katıldı.