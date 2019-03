AK Parti'nin Siirt Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sırtımızı emperyalistlere, bölücülere, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayayanlardan değil, eli kanlı katil sürülerinden değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil sizin için, milletimiz için veriyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti."Siirt, can Siirt, canan Siirt, yeri kalbimizin baş köşesi Siirt" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Eniştesi ve milletvekili olmaktan daima gurur duyduğum Siirt, bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum." diye konuştu.Siirt'in tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde yüzde 83'lük ve yüzde 75'lik oy oranlarıyla destan yazan Tillo ile Şirvan'a özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Erdoğan, "Bizi bugün Leyle-i Regaip'e kavuşturan Rabb'imin barış, huzur ve esenlik içinde ramazan ayına da Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum. Bu mübarek gecenin milletimizin birliğine, beraberliğine, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken mazlum ve mağdurların acılarının hafiflemesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Filistin ve Suriye başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için bu gecenin felaha vesile olmasını Rabb'imden diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'e gelmenin memnuniyetini yaşadığını ifade etti."Bugün maşallah Siirt bambaşka güzel" sözlerine yer veren ve Siirtlilere şükranlarını sunan Erdoğan, "Allah muhabbetimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin çünkü biz enerjimizi, kuvvetimizi, motivasyonumuzu buradan alıyoruz. Bize 40 yıldır siyasette milletimize hizmet etme şerefini yaşatan işte bu dayanışmadır. Bize 25 senedir İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye hizmet etme onurunu tattıran şu aramızdaki muhabbettir." dedi."Gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz""Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl" ifadelerini aktaran Erdoğan, "Bize 17 yıldır Siirt'le beraber tüm Türkiye'ye birbirinden önemli eserler kazandırma gururunu yaşatan da yine aramızdaki sevgidir. Bizi ayakta tutan her türlü saldırıya karşı bize direnme gücü veren de işte karşımdaki şu uhuvvet tablosudur. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz." diye konuştu.Vatandaşların kendisine seslenmesi üzerine, "Siz enişteyi seviyorsunuz, enişte de sizi seviyor" karşılığını veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz gücümüzü Kürt'le Türk'ün, Arap'la Laz'ın, Çerkez'in, Boşnak'ın, Gürcü'nün, Roman'ın kardeşliğinden alıyoruz zira biz yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevdik. Biz gücümüzü medyadan değil işte şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Biz gücümüzü, baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, bölücülere, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayayanlardan değil, eli kanlı katil sürülerinden değil, şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil sizin için, milletimiz için veriyoruz. Biz bu mücadeleyi Türkiye'yi hedefleriyle, hayalleriyle, idealleriyle buluşturmak için veriyoruz.Milleti ile yürüyen bir siyasetçinin aşamayacağı bir engel yoktur. Sırtını Hakk'a ve halkına yaslayan bir devlet adamının önünde durabilecek hiçbir fani güç yoktur. Evelallah Siirtli hemşehrilerimin desteği, duası yanımızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire yoktur. Sizler bize, iradenize sahip çıktığınız sürece Allah'ın izniyle çözüme kavuşturamayacağımız hiçbir mesele yoktur."Vatandaşlardan 31 Mart'ta güçlü bir destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta Siirt'in Türkiye'nin 17 yılda elde ettiği başarılara destek vermesini istiyoruz. 31 Mart'ta Siirt'in siyasi özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetler alanındaki kazanımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz." dedi.Meydandakilere, "Siirt, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Siirt, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Siirt, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? Siirt, 31 Mart'ta barışa, huzura, istikrara sahip çıkıyor musun? Siirt, 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, barekallah, işte Siirt budur, Siirt'e yakışan da budur. İşte bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aşık olduğumuz Siirt budur." karşılığını verdi."Siz Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz, öyle mi? Zaten bilmeseniz herhalde kızınızı vermezdiniz?" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sadece bu şehrin eniştesi, milletvekili olarak değil, 40 yıldır ülkemiz için verdiğimiz hizmet mücadelemizden de bizleri çok iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle, yaptıklarımızla, yatırımlarımızla 81 vilayetimizin her birine kazandırdığımız yollarımız, barajlarımız, okullarımız, hastanelerimizle bizi gayet yakından tanıyorsunuz. Ailemizle, siyasetimizle, yaşantımızla tam 40 yılı aşkın süredir sizlerin huzurundayız." diye konuştu.Şiiri tekrar okuduBu süreç içinde bir çok saldırıyla, anti demokratik müdahaleyle gizli açık pek çok darbe girişimiyle karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesinde olduğu gibi doğrudan canımıza kastedildiği günler yaşadık. Burada Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar." hatırlatmasında bulundu.Vatandaşların şiiri tekrar okumasını istemesi üzerine, "Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:"Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey bizi sindiremez kar, bora, fırtına yüklense biz yine imanı ile övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz. Unutmayın herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Hiç şüphesiz Rabb'imiz hesap yapanların en hayırlısıdır."(Sürecek)