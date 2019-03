AK Parti'nin Siirt Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarında çetelerin dolaştığı, teröristlerin çukurlarla vatandaşımızın hayatını zehir ettiği yokluk ve yoksulluğun hakim olduğu o dönemleri bir daha yaşanmamak üzere geride bıraktık." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.Bugün yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede destan yazan güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, bugün vatandaşını bölücü terör örgütünün insafına asla terk etmeyen, kararlı bir Türkiye'nin bulunduğunu vurguladı.Bugün dağlarında teröristlerin cirit attığı değil, çobanların, turistlerin gezdiği, piknik ve kayak yapılan bir Türkiye olduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Daha iyi bir Türkiye olacak inşallah. Sokaklarında çetelerin dolaştığı, teröristlerin çukurlarla vatandaşımızın hayatını zehir ettiği yokluk ve yoksulluğun hakim olduğu o dönemleri bir daha yaşanmamak üzere geride bıraktık. İşte Siirt önümüzde örnek. İşte Diyarbakır, işte Van, işte Ağrı, işte Hakkari, Şırnak bütün buralar şu anda yenilendi, adeta oralarda yepyeni şehirler kurduk. Siz bize destek olduğunuz müddetçe inşallah bu Türkiye manzarası güçlenerek, güzelleşerek devam edecek. Siz bize sahip çıktığınız sürece inşallah biz de ülkemizin tekrar zulüm ve terör cenderesine alınmasına izin vermeyeceğiz."Erdoğan, milletini sevenin milletine hizmet ettiğini, vatandaşını sevenin vatandaşına hizmet götürdüğünü, ülkesini, milletini, şehrini sevenin oraya yatırım yaptığını kaydetti."Karşımda bir iş adamı görüyorum. Sağ olsun Sayın Özdemir, Limak, bu terör bölgelerinde geldi barajlar yaptı. Bir baraj da burada." diyen Erdoğan, Özdemir'in Kurtalan'da çimento fabrikası kurduğunu hatırlattı.Nihat Özdemir'in hem istihdam meydana getirdiğini hem de her türlü tehdide rağmen bu yatırımları yaptığını belirten Erdoğan, çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti."Zira bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:"Onun için de istiyoruz ki Siirtli, Siirtli olmayan, bu bölgeye gelip yatırım yaparsa, bizim de onlara her türlü hizmeti vermek boynumuzun borcudur. İstismar siyasetiyle hizmet siyaseti arasındaki en büyük fark işte budur. Mesele belediyenin kepçeleriyle teröristler için çukur açmak, yol kapatmak değil altyapı yapmaktır. Mesele belediyenin kamyonlarıyla bomba taşımak değil, çöpü taşımak, sokaklardaki pisliği temizlemektir. Mesele vatandaşın vergisini Kandil'deki terör baronlarına aktarmak değil, o vergilerle insanımıza hizmet etmektir. Mesele 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağlara kaçırmak değil, onları eğitmek, geleceğe hazırlamaktır. Mesele daha hayatının baharındaki gençlerin eline silah vermek değil, kalem, bilgisayar vermektir. Ne diyor? 'Kaleşlerimizle sizleri yok ederiz'. İşte terörist, bu milletvekili olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Yaptığı konuşmaya bak. Mesele yıkmak değil, yapmaktır, öldürmek değil, ihya etmektir. Bütün mesele 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyebilmektir. Hamdolsun, ülkemiz son 17 yıldır işte bunu başarmıştır.""82 milyonun her bir ferdinin huzuru için çalışıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'nın daha önce hiç olmadığı kadar Siirt'e yakın olduğunu, daha önce hiç olmadığı kadar vatandaşının yanında bulunduğunu ve insanının sesini duyduğunu belirtti.Siirtlilerle tüm vatandaşların taleplerini bizzat dinleyip, onlara cevap verdiklerini aktaran Erdoğan, iller, ilçeler ve bölgeler arasında ayrım yapmadan, 81 ilin, 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için çalıştıklarını vurguladı.Sadece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermediklerini, aynı zamanda yılların birikmiş sorunlarına çözümler ürettiklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, 290 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, Siirt'e son 17 yılda 9 milyar liralık yatırım sağladıklarını anlattı."Çocuklar en güzel sınıflarda eğitim alsın" diye 2 bin 292 yeni derslik inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Bugün 14 bin öğrencisi ve 534 öğretim üyesiyle bölgesinin parlayan yıldızı olan Siirt Üniversitemizi şehrimize biz kazandırdık. Yani Siirtli evlatlarımızı Ankara'ya İstanbul'a değil, üniversiteyi Siirt'in ayağına getirdik." diye konuştu.Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 824 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını aktaran Erdoğan, şehre gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi, spor salonu, Kurtalan'a gençlik merkezi yaptıklarını ifade etti.Eruh Gençlik Merkezi, Baykan Gençlik Merkezi ve Siirt Atatürk Stadyumu Atletizm Pisti'nin proje çalışmalarının da devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, Siirtli ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere toplam 1,5 katrilyon lira kaynak desteği verdiklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta, aralarında 300 yataklı Siirt Devlet Hastanesi'nin ve 100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesi'nin de olduğu 6 hastaneyle birlikte toplam 17 tesisi şehre kazandırdıklarını, 15 sağlık tesisinin yapımı, 6 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Siirt'te bin 279 konut projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "İmar barışıyla 5 bin 285 Siirtli kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Siirt'teki 10 tarihi eserimizin restorasyonunu yaparak ihya ettik." dedi.Ulaşımda 7 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 125 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, Siirt Kurtalan yolundaki üç köprüyü, Baykan yolundaki Reşat Baysal Köprüsü'nü tamamladıklarını, Kurtalan, Reşat Baysal varyantı ve havalimanı bağlantı yolu ile Küçüksu-Pervari yolunu da bu yıl bitireceklerini, Siirt ve Kurtalan şehir geçişlerini de bu yıl hizmete sunacaklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eruh-Şırnak, Siirt-Eruh ve Silvan Malabadi-Haydar Köprü-Van yolunun da gelecek yıl bitirileceğini bildirdi.Siirt-Pervari yolunun 25 kilometresinin tamamlandığını, kalan 60 kilometrenin de birkaç yıl içerisinde devreye alınacağını anlatan Erdoğan, Siirt Kurtalan yeni demiryolu hattının etüt çalışmalarını bu yıl tamamlanacağını ve yapımı için gerekli adımların atılacağını ifade etti.Siirt'in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 8 içme suyu tesisini hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Siirt merkez, Kurtalan, Tillo, Pervari ilçeleri ile üç beldeye Botan Çayı ve Kezer Çayı kaynağından memba kalitesinde içme suyu temin ettiklerini vurguladı.Erdoğan, "Siirt'e bin dekar araziyi sulayacak Veysel Karani göletini inşa ediyoruz. Siirtli çiftçilerimize toplam 483 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik." dedi.Türbelerini her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği İbrahim Hakkı Hazretleri ve Hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin eşyaları, objeleri ve kitaplarının bulunduğu müzenin tadilatını yaparak, Tillo'ya gelen ziyaretçilerin hizmetine sunduklarına değinen Erdoğan, "Şehrimizdeki iş insanlarımıza toplam 2,5 milyar lira tutarında yatırım teşviki vererek, 7 bin kişilik ilave istihdam sağladık. Siirt'teki 7 bin iş yerimize toplam 195 trilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik." ifadesini kullandı.Siirt, Kurtalan ve Tillo'ya doğal gazı getirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bunlar daha önce niye yoktu? Biz dertliyiz, dolayısıyla da bunları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu."Gelin ülkemizle beraber tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim""Bizim tanıdığımız Siirt merttir, namerde boyun eğmez. Bizim bildiğimiz Siirt cesurdur, teröre, baskıya, şiddete prim vermez." diyen Erdoğan, Siirt'in "Çeşme Başı Su Başı" türküsünde yer alan dizeleri okudu.Siirt'in ahdine vefa göstereceğine inandığını vurgulayan ve vatandaşlardan il, ilçe belediye başkan adaylarına sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, Siirt'in bir damadı olarak Siirt'teki belediye başkan arkadaşlarımla beraber el ele vereceğiz ve Siirtimiz'in gerek merkezde gerek ilçelerimizde çok daha iyi bir noktaya 'devam' inşallah diyerek yükselteceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli vatandaşlardan daha müreffeh bir Türkiye davasına omuz vermelerini isteyerek, "Bu seçimlerde AK Parti'ye vereceğiniz her destek istikbalimize yakılmış bir ışıktır. Gelin Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşımayı sürdürelim. Gelin ülkemizle beraber tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim. Gelin Suriye'den Irak'a kadar etrafımıza çekilmek istenen terör zincirini hep beraber kırıp atalım. Gelin 31 Mart'ta mührü AK Parti'ye, gönül belediyeciliğine basıp, bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini hep beraber inşa edelim." çağrısında bulundu.Alandaki vatandaşlarla Rabia işaretini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart'ta tercihlerini hizmet siyasetinden yana kullanma, mührü gönül belediyeciliğine vurma sözünü aldı.NotlarMitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Siirt'in üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş da birer konuşma yaptı.Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı. ?Erdoğan, Siirtlilerden diğer illerde yaşayan hemşehrilerini telefonla aramalarını isteyerek, "Onlara özellikle bugünün bu ihtişamını, bu güzelliğini, yaptıklarımızı ve el ele vererek 31 Mart'ta oyları AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vermeyi lütfen sizler de söyleyin." dedi.Miting alanında, "Elimizi taşın altına, yüreğimizi ak davana bıraktık Reis", "Siirt yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz, öz eniştesi var iken başka adres aramaz" şeklindeki pankartlar yer aldı.Erdoğan ve annesi merhume Tenzile Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pankartta ise "Tenzile ana emanetin emanetimizdir" ifadesi yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir başka pankartta ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz" ifadesinin yer aldığı görüldü.Mitinge, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.(Bitti)