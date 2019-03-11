AK Parti'nin Şırnak Mitingi - Detaylar

- Vatandaşların miting alanına gelişiBir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tabloGüvenlik noktalarında arama yapılmasıKaranfil dağıtan gençlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankartCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana gelişiAlandaki vatandaşlar ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA